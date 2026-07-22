Anuncios clave de la mañanera desde Toluca este miércoles 22 de julio, resumen EN VIVO

Con una agenda volcada hacia los retos de infraestructura, movilidad y seguridad de la entidad mexiquense, se llevó a cabo la conferencia mañanera de la presidente Claudia Sheinbaum hoy miércoles 22 de julio. En Azteca Noticias te traemos la cobertura contundente y al minuto desde Toluca.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 22 de julio de 2026?

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 22 de julio 2026. Hoy desde Toluca, Estado de México. La acompañan la gobernadora Delfina Gómez, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, el gabinete de Seguridad, y el secretario de Comunicaciones, el titular de la Conagua y el director del IMSS.

Resultados en materia de seguridad en Edomex

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presenta el reporte de incidencia delictiva en el Estado de México con cifras el 30 de junio. Posteriormente, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informa sobre los resultados de la estrategia de seguridad en el Estado de México.

Desde el primero de octubre de 2024 a la fecha se han detenido 3 mil 300 personas. En el operativo Enjambre han sido detenidas 60 personas y se han obtenido 16 sentencias condenatorias.

El Gobierno federal reporta que el homicidio doloso, el robo de vehículo y el asalto con violencia en transporte público repuntaron en junio en el Estado de México, pese a la tendencia descendente.

Nuevas tecnologías en el C5 del Edomex

Toma la palabra Delfina Gómez, quien informa sobre el C5, presentó al androide humanoide CeCi y los robots caninos K5/CAT5 dotados con Inteligencia Artificial, que se sumarán a las labores operativas del C5 estatal. La mandataria mexiquense detalló que estas unidades tecnológicas estarán destinadas a tareas clave de seguridad pública, videovigilancia en tiempo real, reconocimiento facial, lectura de placas de circulación y atención especializada para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres.

Un reportero pregunta sobre la tala clandestina, principalmente en zona de Toluca, Delfina Gómez respondió que la tala es una preocupación y también una ocupación. Se ha tenido colaboración con la Defensa en acciones de prevención y aplicación de justicia. Se han realizado 27 reuniones. Pide a los habitantes que permitan los operativos. Y también destacó que se trabaja en una iniciativa de ley para castigos más severos a la tala y de manera paralela se apoya económicamente a los campesinos.