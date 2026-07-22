¿Calmar tensiones? Tiular de SRE se reúne con embajador de EU mientras crecen diferencias entre México y Washington

La relación entre México y Estados Unidos continúa con una agenda marcada por negociaciones, recientemente, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo este martes una reunión con el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El encuentro fue informado por la propia Cancillería mexicana a través de sus redes sociales, aunque no reveló detalles específicos sobre los puntos tratados durante la conversación. La reunión ocurre en un momento donde ambos gobiernos mantienen abiertos distintos frentes relacionados con seguridad, comercio y cooperación bilateral.

La SRE señaló que México y Estados Unidos mantienen un trabajo coordinado basado en “el respeto a las soberanías, la confianza mutua y la responsabilidad compartida”.

Primero Trump-Sheinbaum y luego Velasco y Johnson; las reuniones diplómaticas de EU y México

El acercamiento entre Velasco y Johnson ocurrió apenas dos días después del encuentro que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario estadounidense Donald Trump durante la final del Mundial de Clubes, celebrada en Nueva Jersey.

Aunque el gobierno mexicano ha insistido en mantener una relación de cooperación con Washington, en los últimos meses han surgido distintos temas que han generado fricciones entre ambas naciones.

Entre ellos se encuentra la solicitud de autoridades estadounidenses para que México detenga a 10 funcionarios y exfuncionarios vinculados con Sinaloa, entre quienes se menciona al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

También se han generado diferencias por las declaraciones del exembajador estadounidense Ken Salazar sobre el caso del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, luego de cuestionamientos sobre la información compartida entre ambos gobiernos.

A esta lista se suman las acusaciones sobre una posible participación ilegal de agentes de la CIA en operativos de seguridad en Chihuahua y las próximas negociaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), uno de los acuerdos económicos más importantes para la región.

📸 El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) se reunió con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson (@USAmbMex), para dar seguimiento a la agenda bilateral.



México y Estados Unidos trabajan de manera coordinada, con base en el respeto a las soberanías, la confianza mutua… pic.twitter.com/rrzLCJ8cVU — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 22, 2026

¿Quién es Roberto Velasco, titular de SRE?

Roberto Velasco Álvarez ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en temas relacionados con política pública y relaciones internacionales.

Cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago, institución donde también participó como editor en jefe de la revista Chicago Policy Review. Durante su estancia en Estados Unidos realizó una pasantía en la oficina del alcalde de Chicago, experiencia que le permitió conocer procesos de administración pública local en ese país.

En México estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y posteriormente ocupó diversos cargos dentro del servicio público.

Entre sus antecedentes profesionales se encuentran trabajos en la Secretaría de Economía, la administración capitalina y la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.