¿Hay mala calidad del aire?: Así queda el Hoy No Circula para el miércoles 22 de julio

Si vas a manejar este miércoles 22 de julio de 2026, más vale revisar el calendario del Hoy No Circula. El programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en varios municipios del Estado de México, con el objetivo de reducir la contaminación ambiental.

No respetar la restricción puede salir caro, ya que además de la multa, tu vehículo podría ser enviado al corralón. Este miércoles no podrán circular, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos con:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma 1 y 2

Los vehículos con holograma 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos del programa, salvo que se active una contingencia ambiental.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿En qué municipios aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 18 municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

La Paz

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

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👉 https://t.co/c2L6TS9OyK pic.twitter.com/y6ZL5niHtw — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) July 17, 2026

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Si un conductor circula cuando su vehículo tiene restricción, puede recibir una multa equivalente a 20, 25 o 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Para 2026, esto representa un pago aproximado de 2 mil 400 a 3 mil 600 pesos, dependiendo de la sanción aplicada por la autoridad. Además, el vehículo puede ser remitido al depósito vehicular, generando gastos adicionales.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

No están sujetos al Hoy No Circula los autos:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Automóviles con placas para personas con discapacidad, siempre que cumplan con la normatividad vigente.

Antes de salir, verifica el holograma y la terminación de tus placas para evitar contratiempos.

Por ahora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico del Gobierno de la Ciudad de México, señaló que el aire en la capital del país es bueno y los niveles de contaminantes son bajos. Por lo que no es necesario activar la contingencia ambiental.