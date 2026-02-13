¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum este viernes 13 de febrero? Mañanera hoy

La presidenta recordó que el método para elegir al candidato de Morena para competir por el cargo de una gubernatura es por encuesta. Esto lo dijo en respuesta a las declaraciones del senador Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que apoyaría a la también senadora, Andrea Chávez para ser la gobernadora de chihuahua.

"Recuerden que en Morena es por encuesta, es un método muy bueno porque además no es encuesta a los militantes de morena, sino que es una encuesta abierta".

Cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta, a menos que sea la única propuesta, y pues ya si es la única propuesta, pues se considera así, pero ya todos los que compitieron para gobernadores o gobernadores todos ganaron su encuesta.