¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum este viernes 13 de febrero? Mañanera hoy
Sigue el resumen en vivo de la Mañanera de Sheinbaum este viernes 13 de febrero. La presidenta anuncia su gira de fin de semana y responde a la indignación nacional por el caso de Jeremy, el estudiante apuñalado afuera de una secundaria.
Este viernes 13 de febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum cierra la semana informativa desde el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional. Aunque la agenda habitual de los viernes se centra en el balance semanal y el anuncio de la gira de trabajo para el fin de semana, la atención pública está en el trágico ataque contra Jeremy, un adolescente apuñalado por un compañero a las afueras de su secundaria.
Su caso no es aislado, es el retrato de un país donde la violencia escolar crece y la autoridad calla. La negligencia repite patrón: jóvenes heridos, familias… pic.twitter.com/T5hJOLJ09D
¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el caso de Jeremy y la violencia en adolescentes? Mañanera hoy
Elección candidato de Morena
La presidenta recordó que el método para elegir al candidato de Morena para competir por el cargo de una gubernatura es por encuesta. Esto lo dijo en respuesta a las declaraciones del senador Adán Augusto López Hernández, en el sentido de que apoyaría a la también senadora, Andrea Chávez para ser la gobernadora de chihuahua.
"Recuerden que en Morena es por encuesta, es un método muy bueno porque además no es encuesta a los militantes de morena, sino que es una encuesta abierta".
Cualquiera que quiera competir para un puesto de elección popular, pues tiene que ganar su encuesta, a menos que sea la única propuesta, y pues ya si es la única propuesta, pues se considera así, pero ya todos los que compitieron para gobernadores o gobernadores todos ganaron su encuesta.
Caso de 10 trabajadores secuestrados en Sinaloa
La presidenta no descartó que el caso del secuestro de 10 mineros en Sinaloa, de los cuales cinco fueron asesinados, sea un caso de extorsión a la compañía minera en la que trabajaban, por lo que aseguró que la Fiscalía General de la República continúa realizando las investigaciones sobre este caso.
"Evidentemente, tenemos que ir erradicando la extorsión en nuestro país de particulares. Sobre este, el caso de los mineros, está haciendo la fiscalía la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión, como de amenaza y poder tomar todas las medidas necesarias".
Sobre mina en Sinaloa donde secuestraron a 10 trabajadores
La presidenta destacó que la mina se encuentra en exploración, todavía no operaciones. Asimismo, señaló que el tema de los 10 trabajadores secuestrados corresponde a la Fiscalía y al gabinete de Seguridad, pues esos detalles serán informados por ellos, ya que tiene que ver con la misma investigación.
Sobre ataque al cantante Pepe Aguilar
La presidenta Sheinbaum confirmó que la agresión que sufrió el cantante Pepe Aguilar y parte de su familia, al salir de su rancho en “el Soyate”, Zacatecas, no fue un ataque directo, sino que se dio cuando ellos iban pasando en el momento que se realizaba un operativo de seguridad por lo que sus vehículos recibieron algunos disparos que no iban dirigidos a ellos.
"Ellos iban pasando en un lugar donde había un operativo, y por esa razón recibieron fueron, digamos, atacados, no tenía que ver con ellos ni nada, sino que si ya pasaron por un lugar como ellos, afortunadamente todos están bien y desde el momento que murió hubo comunicación con ellos para su protección. En los detalles de este país se pueden dar toda la explicación con toda transparencia, pero no era un ataque de ellos ni mucho menos".
¿Hay paro de actividades en la Cineteca Nacional?
Claudia Curiel, secretaria de Cultura, dio a conocer que el supuesto "paro" convocado por trabajadores de la Cineteca Nacional, por "malas condiciones" de trabajo, no era un paro.
"No es un paro. Se hablaron con todos los trabajadores (...). Hemos trabajado en fortalecer a trabajadores en el tema de prestación de servicios y hemos hablado con todos. No hay un paro", señaló.
