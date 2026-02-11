“Los mineros merecen volver a casa": Convocan a marchas este sábado tras secuestro en Sinaloa

Este 14 de febrero no será un día de celebración para el sector extractivo de México, sino de exigencia y duelo. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) ha convocado a una serie de marchas pacíficas simultáneas en varios estados del país, bajo el lema "Los mineros estamos de luto".

La movilización surge como una respuesta desesperada y solidaria ante la ola de violencia que golpea al gremio, exigiendo la aparición con vida de sus compañeros y mayores garantías de seguridad para quienes laboran en zonas remotas.

¿Por qué están marchando los ingenieros de minas en México?

La indignación que hoy moviliza a ingenieros, geólogos y familias tiene su origen en un hecho alarmante ocurrido en el municipio de Concordia, Sinaloa. Un grupo armado privó de la libertad a 10 trabajadores de una mina, un suceso que ha sacudido a la industria y a todo el país.

Este secuestro no es un hecho aislado, sino el reflejo de la vulnerabilidad en la que operan miles de mineros en el país, quienes a menudo quedan atrapados en el fuego cruzado de grupos criminales que disputan territorios en la sierra. La consigna es clara y dolorosa: "Los mineros merecen volver a casa". No se trata solo de exigir mejores condiciones laborales, sino de defender el derecho fundamental a la vida y a la libertad.

Marcha convocada en Sonora por secuestro de trabajadores de una mina en Sinaloa

La convocatoria pide a los asistentes acudir de manera pacífica portando casco, camisa blanca o chaleco de trabajo.



Hora: 11:00 AM.

11:00 AM. Punto de reunión: Oficinas de la AIMMGM (Calle Victoria, esquina con Tabasco).

Oficinas de la AIMMGM (Calle Victoria, esquina con Tabasco). Destino: Catedral de Hermosillo.

Marcha convocada en Zacatecas por secuestro de trabajadores de una mina en Sinaloa

Hora: 11:00 AM.

11:00 AM. Punto de reunión: Unidad Académica de Ingeniería Civil de la UAZ.

Unidad Académica de Ingeniería Civil de la UAZ. Destino: Plaza de Armas.

Marcha convocada en Chihuahua por secuestro de trabajadores de una mina en Sinaloa

Hora: 11:00 AM.

11:00 AM. Punto de reunión: Glorieta de Pancho Villa.

Glorieta de Pancho Villa. Recorrido: Marcha por Avenida Universidad hasta llegar a la Plaza del Ángel.

Cabe señalar que la convocatoria está abierta no solo a la comunidad minera , sino a la ciudadanía en general que desee solidarizarse con las familias de los trabajadores. Bajo el hashtag #MineríaUnida, la asociación busca visibilizar que detrás de cada casco y cada chaleco, hay una persona que espera regresar con su familia al final del turno.

Este sábado, el gremio cambiará las herramientas por pancartas para recordar a las autoridades que la seguridad no es negociable.