Detienen a menor acusado de apuñalar a Jeremy tras riña en secundaria en Tláhuac

Un menor de edad fue detenido al ser señalado como el probable responsable de apuñalar a otro menor llamado Jeremy, afuera de la Secundaria Diurna No. 324 “Enrique Conrado Rébsamen”, en la alcaldía Tláhuac. ¿Qué se sabe de este arresto y las consecuencias legales para el adolescente?

El adolescente resultó herido por las lesiones que recibió y ahora se encuentra grave en el hospital. Los hechos fueron grabados y difundidos en redes sociales, mostrando una grave situación en donde estudiantes de varios niveles escolares, se agreden con tal brutalidad.

¿Qué se sabe del presunto agresor de Jeremy, estudiante apuñalado en Tláhuac?

La agresión ocurrió durante una riña entre dos estudiantes afuera de una escuela secundaria ubicada en la calzada Guillermo Prieto y la calle Sábila, en la colonia La Conchita.

Derivado de esta situación, Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al plantel y confirmaron la emergencia en donde un alumno resultó con golpes y con una herida ocasionada con una navaja.

Jeremy, un estudiante de 15 años de edad, fue trasladado a un hospital para su atención médica, en compañía de su padre, donde fue diagnosticado con lesión por arma punzocortante en abdomen y espalda baja.

La lucha de Jeremy en Tláhuac: Perdió el bazo y tiene los pulmones perforados

¿Qué podría pasar con el estudiante acusado de apuñalar a Jeremy en Tláhuac?

El posible responsable es un menor de 14 años de edad, quien fue esposado por los policías y presentado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, quien determinará su situación legal.

El abogado Víctor Manuel Sandoval León explicó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) que en este caso, al detenido “no se le puede juzgar como adulto” y será procesado en la tutelar de menores. Los escenarios son: lesiones o tentativa de homicidio, delito que una autoridad judicial determinará.

Un menor de edad podrá ser juzgado bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual en el Artículo 164 menciona el internamiento como una medida extrema y como última opción para quien cometa lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen incapacidad permanente.

La misma ley señala que “para la tentativa punible no procederá la imposición de las medidas de sanción privativas de libertad”, es decir, el menor no podrá ser enviado a un reclusorio.

Si la víctima muere, el delito ya es homicidio. Esta misma ley menciona que el internamiento se aplicará también para cuando haya homicidio doloso y la duración máxima del internamiento podrá ser de hasta cinco años en los casos de homicidio calificado.

Pera será un juez quien determine las sanciones, incluso socio-educativas, las que se implementarán al menor.

Estado de salud de Jeremy tras ser apuñalado es grave

Guadalupe Mendoza, abuela de Jeremy, contó en entrevista para Hechos AM que a su nieto “le perforó un pulmón, el tórax, el intestino, le alcanzó a lacerar el riñón y perdió el bazo”.

🚨 Jeremy, el joven de 14 años apuñalado enfrente de su secundaria por uno de 15 años, será intubado; tiene tres perforaciones en el pulmón. 🚨



Su abuelita, señora Guadalupe, pide justicia.



Jeremy permanecía internado en el Hospital General de Tláhuac, pero luego fue trasladado al Hospital Pediátrico Legaria, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se diagnosticó que tiene tres perforaciones en los pulmones y tendrá que ser intubado.