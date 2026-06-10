¿Quién debe heredar, el padre biológico o quien cuidó al familiar hasta su muerte? Hermanos podrían reclamar herencias

Una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría cambiar la forma en que algunos jueces analizan los conflictos por herencias en México, especialmente cuando existe una historia de abandono familiar detrás del caso.

Aunque la legislación civil sigue estableciendo que los padres tienen prioridad para heredar sobre los hermanos cuando una persona fallece sin dejar testamento, el máximo tribunal del país consideró que esa regla no debe aplicarse de manera automática en situaciones donde existan circunstancias excepcionales.

Cuidó a su hermano durante años, pero la herencia terminó en manos de su padre

La resolución surgió a partir del caso de una mujer que acompañó y cuidó a su hermano hasta su fallecimiento. El hombre no tenía hijos ni cónyuge y compartía con ella un inmueble del que ambos eran copropietarios; sin embargo, tras su muerte, el padre de ambos fue reconocido como heredero único conforme a las reglas sucesorias vigentes en Puebla, pese a que había estado ausente durante gran parte de sus vidas.

¿Por qué la Corte pidió volver a analizar la disputa por la herencia?

La Suprema Corte concluyó que la controversia no podía resolverse únicamente aplicando de manera automática el orden sucesorio previsto en la ley.

Los ministros consideraron que el juzgado encargado del asunto debe volver a analizar las pruebas presentadas y valorar elementos que habían quedado fuera de la discusión, entre ellos la relación que existía entre los hermanos y el papel que desempeñó la mujer en el cuidado de su familiar hasta su muerte.

De esta manera, el expediente regresará para una nueva revisión en la que deberán tomarse en cuenta aspectos que van más allá del parentesco formal.

¿Qué dijo la Corte sobre los padres que abandonan a sus hijos?

Uno de los puntos centrales del debate fue si una persona que incumplió durante años sus responsabilidades familiares puede beneficiarse posteriormente de ese mismo vínculo biológico.

Durante la sesión, varios ministros coincidieron en que el derecho no debe interpretarse de forma que termine premiando el abandono. Por ello señalaron que la sola existencia de una relación de parentesco no necesariamente refleja la realidad de los vínculos familiares construidos a lo largo de la vida.

La discusión puso sobre la mesa el valor de los cuidados, la solidaridad y el acompañamiento dentro de las familias.

¿La decisión cambia las reglas de las herencias en México?

La respuesta es rápida, no. La Corte no eliminó los artículos del Código Civil de Puebla ni modificó el orden legal de herederos.

Lo que sí hizo fue fijar un criterio para que los jueces puedan analizar con mayor amplitud casos similares cuando existan antecedentes de abandono o circunstancias familiares extraordinarias.

Esto significa que los padres continúan teniendo preferencia en la ley, pero las autoridades judiciales deberán estudiar el contexto completo antes de emitir una resolución.