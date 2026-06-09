Canciller Roberto Velasco sostiene llamada con Marco Rubio; ¿acordaron desmantelar cárteles mexicanos?

En medio de una tensa relación entre México y Estados Unidos,el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sostuvo una conversación telefónica con el canciller mexicano, Roberto Velasco.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) como del Departamento de EU, el diálogo se desarrolló en un tono “cordial”, aunque se abordaron temas relacionados con el narcotráfico y la migración.

La llamada ocurre en un momento crítico marcado por las acusaciones sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

¿Qué temas abordaron Marco Rubio y Roberto Velasco?

A través de un comunicado, el Departamento de Estado informó que la conversación tuvo como objetivo fortalecer la cooperación en asuntos de interés compartido.

Según la versión estadounidense, ambos funcionarios dialogaron sobre la necesidad de colaborar para frenar el flujo de migrantes irregulares entre los dos países, combatir el tráfico de fentanilo, así como reforzar las acciones contra las organizaciones criminales.

El secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) sostuvo este lunes una cordial y respetuosa llamada de trabajo con el secretario de Estado del @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), con quien dialogó sobre la relación entre México y Estados Unidos.



En la conversación telefónica ambos… pic.twitter.com/ZMhq1auz13 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 9, 2026

Por su parte, la Cancillería mexicana informó que durante la llamada ambos funcionarios refrendaron su interés por mantener una buena cooperación en temas clave de la agenda bilateral, entre ellos seguridad, migración y comercio.

Combate al narcotráfico: el tema que a México le incomoda

El diálogo entre ambos secretarios ocurre apenas una semana después de que Marco Rubio lanzara nuevas advertencias sobre los cárteles mexicanos.

Durante una audiencia ante el Senado de Estados Unidos, el funcionario afirmó que los cárteles están utilizando drones para atacarse entre sí y advirtió sobre la posibilidad de que estas tecnologías puedan ser empleadas en el futuro contra intereses estadounidenses.

Las declaraciones se suman a la postura que ha mantenido la administración del presidente Trump respecto al crimen organizado en México.

Washington ha catalogado a organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organizaciones terroristas y ha insistido en endurecer las acciones para combatirlas.

El contexto político entre México y Estados Unidos

Recientemente, autoridades estadounidenses señalaron a diversos actores políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el morenista Rubén Rocha Moya.

Pero las acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa fueron desestimadas por el gobierno mexicano, asegurando el respaldo a los narcopolíticos.

A esto se suman los recientes llamados del gobierno mexicano al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, para respetar los asuntos internos del país.