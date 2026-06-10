¿Cómo queda el Hoy No Circula este miércoles? Estos son los vehículos que no pueden salir

Este miércoles el programa Hoy No Circula mantiene en vigor sus restricciones habituales en la CDMX y el Edomex, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este miércoles deberán suspender su circulación los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma de verificación 1 y 2. El horario de restricción inicia a las 05:00 de la mañana y termina hasta las 22:00 horas.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Hoy No Circula: por qué descansa los domingos y cuándo puede aplicarse

El Hoy No Circula no es una regla fija todos los días: los domingos, por lo general, los autos descansan porque baja considerablemente el flujo vehicular en la zona metropolitana.

Existen casos en donde se pueden activarse restricciones incluso en fin de semana, por lo que es importante consultar en qué momentos puede verse afectados los vehículos.

Qué vehículos están exentos del programa el miércoles 10 de junio

Vehículos con holograma 0 y 00.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad con acreditación correspondiente.

Autos eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Motocicletas.

Vehículos con placas foráneas también deben respetar las disposiciones vigentes cuando circulen dentro de la Zona Metropolitana.

Multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa del Hoy No Circula puede terminar afectando tu bolsillo, actualmente la multa por circular cuando no corresponde va de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a 2 mil y más de 3 mil pesos mexicanos.

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

El programa también opera en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Así aplica el calendario del Hoy No Circula en la semana

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares en la Ciudad de México y el Estado de México se aplican según el color del engomado y la terminación de la placa.

