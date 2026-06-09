¡Miles de autos se quedarán en casa! Así quedan las restricciones del Hoy No Circula por contaminación para el 9 de junio

Miles de automovilistas deberán dejar su vehículo en casa este martes 9 de junio debido a las restricciones del programa Hoy No Circula, una medida que busca reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La disposición llega en una jornada que podría estar marcada por tráfico intenso, cierres viales y complicaciones en la movilidad por las movilizaciones de la CNTE y diversos operativos relacionados con actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™, por lo que revisar si tu automóvil puede circular será clave para evitar multas, retrasos y contratiempos.

¿Qué autos no circulan este martes 9 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este martes deberán suspender circulación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y que cuenten con holograma 1 o 2 .

La medida aplica desde las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche en la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué vehículos sí pueden circular?

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones ambientales. Este martes podrán circular con normalidad:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos.

Motocicletas.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad con acreditación correspondiente.

Los vehículos con placas foráneas también deben respetar las disposiciones vigentes cuando circulen dentro de la Zona Metropolitana.

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Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

Ignorar las restricciones puede representar un gasto considerable; las sanciones económicas por incumplir el programa superan los 3 mil pesos, además de que el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que genera costos adicionales por arrastre y resguardo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios mexiquenses como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México, entre otros que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Antes de salir este martes, verificar si tu automóvil puede circular podría ahorrarte una multa, horas atrapado en el tráfico y problemas adicionales en una jornada que se anticipa complicada para miles de conductores.