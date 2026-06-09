“No queremos un circo": Morena esconde a Inzunza de la Permanente, pero mantiene su sueldo

La controversia alrededor del senador morenista Enrique Inzunza continúa escalando, luego de que la dirigencia de Morena en el Senado confirmara que el legislador sigue recibiendo su salario pese a no participar en los trabajos de la Comisión Permanente.

La decisión fue dada a conocer por el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, quien explicó que Inzunza no será considerado para las sesiones restantes de la Permanente. Según argumentó, la medida busca impedir que el debate legislativo quede desplazado por la atención mediática que ha generado el caso.

El tema ha cobrado relevancia después de que autoridades estadounidenses señalaran al legislador sinaloense dentro de una investigación relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico.

Morena justifica ausencia de Enrique Inzunza en la Permanente

Durante declaraciones a medios, Ignacio Mier sostuvo que la integración de los legisladores que asisten a la Comisión Permanente es una decisión política y estratégica. Bajo ese criterio, señaló que optó por no convocar a Enrique Inzunza para evitar que las sesiones se conviertan en un espacio dominado por la confrontación mediática.

El senador poblano aseguró que la prioridad es preservar la discusión parlamentaria y evitar que la atención pública se concentre exclusivamente en la situación de uno de sus integrantes.

La postura de Morena llega en medio de cuestionamientos sobre el papel que debe asumir el Senado frente a señalamientos internacionales que involucran a uno de sus miembros.

A pesar de no estar participando en las sesiones de la Comisión Permanente, Inzunza mantiene el cobro de su dieta como senador.

De acuerdo con lo explicado por Mier, el pago no se realiza mediante transferencia electrónica, sino a través de cheque. Esto ocurre después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificara que las cuentas del legislador se encuentran bloqueadas.

El coordinador de Morena enfatizó que el Senado no cuenta con facultades para suspender unilateralmente las percepciones económicas de un legislador mientras no exista una resolución o requerimiento formal emitido por una autoridad judicial competente.

Investigación en Estados Unidos mantiene el foco sobre el caso

La situación de Enrique Inzunza tomó una dimensión internacional luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo incluyera en una acusación relacionada con presuntos nexos con organizaciones criminales.

En el mismo expediente también fue mencionado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, además de otros funcionarios y exfuncionarios del estado.