Los temas más relevantes de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de junio
Revisa los temas principales, los informes del sector salud y las respuestas de la presidencia en la mañanera de este martes. Te contamos cómo avanzó la agenda en Palacio Nacional.
Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades del gabinete federal expusieron sus balances técnicos correspondientes antes de abrir el diálogo con los representantes de los medios. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.