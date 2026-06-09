Los temas más relevantes de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de junio

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades del gabinete federal expusieron sus balances técnicos correspondientes antes de abrir el diálogo con los representantes de los medios. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 9 de junio de 2026?