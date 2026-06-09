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Los temas más relevantes de la mañanera de Claudia Sheinbaum hoy martes 9 de junio

Revisa los temas principales, los informes del sector salud y las respuestas de la presidencia en la mañanera de este martes. Te contamos cómo avanzó la agenda en Palacio Nacional.

Mañanera de Sheinbaum 9 de junio.
Mañanera de Sheinbaum 9 de junio: Resumen de los temas más relevantes|Gobierno de México.

Escrito por: América López

Con información de: Agustín Rodríguez

Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades del gabinete federal expusieron sus balances técnicos correspondientes antes de abrir el diálogo con los representantes de los medios. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy martes 9 de junio de 2026?

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