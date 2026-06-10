Mañanera de Sheinbaum: Lo que se habló en la conferencia de hoy 10 de junio
Estos fueron los temas principales de los que se hablaron en Palacio Nacional, los informes del gabinete y las respuestas ante preguntas de los medios.
El encuentro de esta mañana a mitad de semana estuvo dedicado a la revisión de las estrategias del gabinete presidencial. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades de la administración federal expusieron los balances correspondientes a la segunda semana del mes antes de abrir el espacio de diálogo con los representantes de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.