Mañanera de Sheinbaum: Lo que se habló en la conferencia de hoy 10 de junio

El encuentro de esta mañana a mitad de semana estuvo dedicado a la revisión de las estrategias del gabinete presidencial. Desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, las autoridades de la administración federal expusieron los balances correspondientes a la segunda semana del mes antes de abrir el espacio de diálogo con los representantes de los medios de comunicación. En Azteca Noticias te contamos qué se dijo en la sesión.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy miércoles 10 de junio de 2026?