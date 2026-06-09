Un escudo digital e inteligente: El INE transforma por completo la credencial para votar

La identificación oficial más utilizada por los mexicanos acaba de dar el salto tecnológico más importante de su historia. A partir de este mes de junio de 2026, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso oficialmente en circulación los nuevos modelos de la Credencial para Votar. Lejos de ser un simple cambio de diseño estético, este nuevo plástico representa una transformación radical en la forma en que protegemos nuestra identidad, convirtiendo a la credencial en un verdadero escudo digital e inteligente.

Con una producción diaria de 90 mil piezas que comenzarán a distribuirse a partir de mañana en todos los Módulos de Atención Ciudadana del país, el nuevo modelo deja atrás las tecnologías de impresión convencionales. El objetivo del INE es claro: adelantarse a los falsificadores utilizando herramientas criptográficas y ópticas de última generación que hacen que el documento sea prácticamente imposible de alterar, manipular o reproducir de manera fraudulenta.

Efectos tridimensionales y tecnología óptica: El cambio a simple vista

La innovación más llamativa del nuevo modelo es la incorporación de un Dispositivo de Imagen Ópticamente Variable Difractivo (DOVID), considerado uno de los mecanismos de autenticación más sofisticados del mundo. Al mover la credencial bajo la luz, el ciudadano ya no verá un holograma plano ordinario; ahora se despliegan efectos tridimensionales dinámicos, cambios nítidos de color, microtextos especializados y nanotextos de alta precisión que confunden a cualquier escáner o fotocopiadora de alta resolución.

A esto se suma una arquitectura visual renovada:



Fotografías de ultra alta resolución: Retratos a color con nitidez digital absoluta combinados con una fotografía fantasma construida a partir de microtexto personalizado.

Retratos a color con nitidez digital absoluta combinados con una fotografía fantasma construida a partir de microtexto personalizado. Tintas reactivas invisibles: Elementos impresos con tintas fotocromáticas y ultravioleta que cambian de color con la temperatura o que solo se revelan ante luz negra.

Elementos impresos con tintas fotocromáticas y ultravioleta que cambian de color con la temperatura o que solo se revelan ante luz negra. Inclusión táctil: Por primera vez, el borde superior izquierdo incluye una muesca o relieve diseñado para que las personas con discapacidad visual

La Consejera Electoral @C_Humphrey_J presentó el nuevo modelo de la credencial para votar del @INEMexico. 🗳️🪪



Un documento más duradero y seguro contra falsificaciones que avanza en inclusión al permitir elegir voluntariamente:



🔹 Identidad de género autopercibida.

🔹… pic.twitter.com/QkHzJm0rxF — @INEMexico (@INEMexico) June 9, 2026

Códigos QR de alta densidad: Blindaje criptográfico para tus datos

La verdadera revolución del plástico se encuentra en su reverso. El INE ha actualizado los códigos QR de alta densidad, dotándolos de una capacidad de validación institucional muy superior a la de generaciones anteriores. Estos códigos no solo almacenan la información de manera más segura, sino que permiten a las instituciones verificar la legitimidad del documento en segundos mediante aplicaciones móviles autorizadas, agilizando los trámites y blindando los datos personales del titular contra el robo de identidad.

Detrás de este lanzamiento hay más de tres décadas de evolución que iniciaron en septiembre de 1992, cuando el entonces IFE asumió la responsabilidad de credencializar a los mexicanos. Hoy, con la combinación de líneas Guilloche, efectos moiré, impresión en arcoíris y complejos patrones geométricos de seguridad, el INE no solo entrega una herramienta para ejercer los derechos político-electorales en las próximas elecciones, sino el medio de identificación oficial más avanzado y confiable en la historia de México.