¿Qué dijo la presidenta en su mañanera de hoy miércoles 29 de abril?
Descubre qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las últimas noticias. Sigue el minuto a minuto este 29 de abril.
Este miércoles 29 de abril de 2026, la mañanera de Sheinbaum se lleva a cabo desde el Salón de la Tesorería. Descubre qué dijo sobre el caso de agentes extranjeros en Chihuahua. En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de estos anuncios clave.
Mañanera de Sheinbaum hoy 29 de abril: ¿Qué dijo la presidenta sobre el caso CIA en Chihuahua?
Acuerdo Nacional para el Fomento de la Industria Siderúrgica Nacional
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el “Acuerdo Nacional para el Fomento de la Industria Siderúrgica Nacional”, en el que participan 19 instituciones del Gobierno Federal y tres cámaras empresariales, que tiene el propósito de utilizar acero producido en México en todas las obras de infraestructura que se construyan en el país, esto con la intención de disminuir las importaciones de acero extranjero y promover el mayor uso de acero nacional.
"En esencia, es que las compras de todas las instituciones de gobierno tengamos muy claro que lo preferente es comprar lo que se produce en México; no nada más el precio, importa mucho lo que se hace. A veces no hacemos todo, pero tenemos que hacer el esfuerzo de primero ver lo que hacemos aquí en nuestro país, entonces el sentido último de todo este acuerdo que hoy se presenta aquí. Es respaldar, promover y facilitar a la industria siderúrgica nacional, sus actividades, sus ventas y apoyarles a hacer causa común, hacer causa para que México importe menos y produzca más hacia nuestro país”, dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.