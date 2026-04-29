Diputada de Morena, Bertha Ahued, solicita licencia tras polémica por lujosa “preboda” en España

La diputada de la bancada de Morena, Bertha Ahued, presentó formalmente una solicitud de licencia para separarse de su cargo en el Congreso. La petición, que comprende el periodo del 1 al 15 de mayo de 2026, cita "razones personales" como el motivo oficial del retiro temporal; sin embargo, el anuncio ocurre en medio de una fuerte controversia en redes sociales tras filtrarse imágenes de la legisladora en un evento exclusivo en Europa.

🚨La diputada de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, en el ojo del huracán poque organizó una preboda de lujo en Sevilla, para su hija.



La preboda, según, medios locales costó más de siete millones de pesos mexicanos. pic.twitter.com/BA5cBLuRGO — Irving (@IrvingPineda) April 27, 2026

Escándalo en Sevilla: La fiesta de los 7 millones

Lo que ha captado la atención de la opinión pública es que la solicitud de licencia de la veracruzana se da inmediatamente después de que este pasado fin de semana circularan fotografías de Bertha Ahued participando en las celebraciones de una "preboda" en Sevilla, España.

De acuerdo con las publicaciones y versiones que circulan en plataformas digitales, el evento, presuntamente de una de sus sobrinas, destacó por su opulencia. Se estima que la organización de dicha celebración habría alcanzado un costo cercano a los 7 millones de pesos, cifra que ha generado críticas debido a la política de austeridad que abandera el partido oficialista.

Austeridad bajo la lupa legislativa

Aunque la licencia es un derecho de los legisladores, el contexto de su estancia en España ha desatado cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso público y la vida privada de los servidores públicos de la actual legislatura. Las fotos compartidas en redes sociales muestran a la diputada en diversos momentos de la celebración, lo que confirmó su presencia en el viejo continente durante días hábiles o previos a su solicitud oficial.

Hasta el momento, la diputada no ha emitido declaraciones adicionales sobre los costos del viaje o su participación en el evento. Se espera que, durante su ausencia de la primera quincena de mayo, su suplente asuma las funciones en el pleno para no detener la agenda legislativa pendiente en este periodo.