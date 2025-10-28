Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 28 de octubre
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este martes 28 de octubre desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este martes 28 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó.
Felicitaciones a deportistas
La mandataria envió una felicitación a las y los deportistas que han destacado en estos días, como Miranda Grana, la Selección de Remo, Mariana Bernal, Maya Becerra, Yareli Acevedo e Isaac del Toro.
Cáncer de mama
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se integrarán mil mastógrafos, 20 centros de interpretación y un centro oncológico para mujeres, para brindar una atención integral del cáncer de mama. “Queremos acortar los tiempos de atención”, afirmó.
Libros perdidos durante inundaciones
El titular de la SEP también informó que hay más de 2 millones de libros de reserva para reponer aquellos que se perdieron por las inundaciones en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, por lo que no hay necesidad de imprimir más.
Lugares en Bachillerato Nacional
Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que la meta del sexenio del Bachillerato Nacional es generar 120 mil nuevos lugares para aumentar la cobertura un 85%. En 2026 se prevé llegar a 110 mil del objetivo.
Inicio de construcción de la presa El Tunal II
Desde Durango, Efrain Morales, director de Conagua, y el gobernador del estado, Esteban Villegas, presentan el inicio de la construcción de la presa El Tunal II. De acuerdo con lo declarado, garantizará el abasto de agua durante 50 años.
