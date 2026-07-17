Resumen de lo más importante que dijo la presidente Sheinbaum hoy viernes 17 de julio desde Tulum

El gabinete federal trasladó sus reflectores al sureste del país y encendió los micrófonos desde Tulum, Quintana Roo. En la sesión la presidenta dio las actualizaciones de los planes de desarrollo y turismo de la región antes de abrir el debate a la prensa local y nacional. En Azteca Noticias te traemos el resumen completo.

¿De qué trató la mañanera de Sheinbaum de hoy viernes 17 de julio de 2026?

Comienza la conferencia mañanera desde Tulum para este viernes. La acompaña la gobernadora Mara Lezama, Omar García Harfuch de Seguridad, de Gobernación, de la Defensa, de Marina, de Medio Ambiente, de Turismo, de Cultura, la Consejera Jurídica, la titular del secretariado Ejecutivo, el titular de Fonatur, el director del INAH.

La presidente señala que ayer estuvo en el Parque el Jaguar, se reunió con empresarios y representantes de organizaciones civiles de Tulum y se tomaron decisiones que se informarán para garantizar el derecho a las playas.

Concluye y toma la palabra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Presenta el avance en la estrategia de seguridad en Quintana Roo. Informa que del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 se han detenido a 3 mil 800 personas y se ha desmantelado un laboratorio clandestino.

Toma la palabra Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, quien informa que el año pasado se estableció la primera mesa de coordinación en el estado.

Sobre la detención de exgobernador Ernesto Ruffo

García Harfuch dice que la investigación parte del aseguramiento de 23 ferrotanques. Se identifica esta red, es una investigación de más de un año y ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión; la investigación está en curso y aún no concluye.

Por su parte, la presidente refiere que hace un año fueron encontrados unos ferrotanques en Coahuila, se investigó y se detectó que se trataba de huachicol fiscal. A inicios de 2025 se detectó un. Un buque tanque llegó a Tampico; vinieron investigaciones y se denunciaron a dos elementos de la Marina involucrados.

Señala que la empresa que importa ese combustible es socio el ex gobernador.

La red eran agentes aduanales, ayer hubo ocho detenciones y hay más personas que siguen bajo investigación.

Sobre los audios de la gobernadora Marina del Pilar

Sobre los nuevos audios de la gobernadora de Marina del Pilar, la mandataria dice que no se ha comunicado con ella, pero la gobernadora es la que debe informar sobre el tema.

Asesinato de periodista en Puebla

Sobre el asesinato de un periodista en Puebla, Sheinbaum dice que se presentó la información en el gabinete de seguridad y están en marcha las investigaciones.

Cabe señalar que fue la mañana de ayer jueves 16 de julio cuando el director del medio de comunicación local Noticias San Martín Texmelucan, el licenciado Josué Martínez Contreras, fue asesinado en el estado de Puebla.