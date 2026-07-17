PAN denuncia a “Bobby” López Beltrán ante la FGR por fallas en Tren Interoceánico

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia formal contra Gonzalo López Beltrán ante la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de exigir una investigación exhaustiva sobre presuntas irregularidades y fallas operativas en el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La acción legal apunta de manera directa a la cadena de mando civil y militar encargada del proyecto de conectividad del sur del país.

El recurso jurídico solicita que la autoridad ministerial determine las responsabilidades correspondientes en torno a la ejecución física y el control presupuestal de la obra pública. La denuncia se interpuso formalmente tras cuestionamientos de la oposición sobre la transparencia y los perfiles encargados de la entrega de los tramos ferroviarios.

FGR investiga a "Bobby" López Beltrán y mandos de la Secretaría de Marina

La denuncia presentada ante las instancias federales señala la participación de particulares y dependencias de gobierno en el desarrollo del proyecto. Los puntos medulares de la acción legal contemplan las siguientes líneas de investigación.

El recurso va dirigido en contra de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se desempeñó formalmente en las labores de supervisión de la megaobra. En ese sentido, el blanquiazul pidió indagar con precisión en qué consistieron las tareas de verificación que realizó López Beltrán y el estatus de las empresas contratistas involucradas en la operación, supervisión y mantenimiento de la vía.

#LoÚltimo | Representantes del Partido @AccionNacional presentaron denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gonzalo López Beltrán, al secretario de Marina y a empresas contratistas para que se investigue la Operación supervisión y mantenimiento del tren… pic.twitter.com/BNKo5q7uwY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

Accidentes e historial de descarrilamientos en el Tren Interoceánico

La urgencia de la denuncia penal radica en las fallas de infraestructura que ha presentado la línea ferroviaria de carga y pasajeros desde su inauguración, incluido el incidente en la madrugada del pasado miércoles, exactamente en el mismo lugar donde el pasado 28 de diciembre un tren de pasajeros se descarriló ocasionando 13 muertes.

El historial del proyecto arrastra un expediente de al menos dos incidentes graves que han puesto en riesgo la conectividad del corredor interoceánico.

