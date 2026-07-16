CONFIRMADO| Estos dos países podrían bloquear tu ingreso si postergaste la renovación del pasaporte

Viajar con el pasaporte vencido puede convertirse en un problema mucho más serio de lo que muchos imaginan, y es que, aunque algunos países contemplan excepciones para determinados ciudadanos, en otros casos las autoridades migratorias pueden negar el ingreso si el documento no cumple con los requisitos de vigencia establecidos.

La vigencia del pasaporte puede definir si entras o no al país

El caso específico de estos requerimientos caen sobre Ecuador y Colombia, quienes mantienen reglas específicas para el ingreso de viajeros extranjeros, por lo que antes de abordar un vuelo o cruzar una frontera conviene revisar que el pasaporte siga siendo válido y, en algunos casos, que todavía tenga varios meses antes de su fecha de vencimiento.

Ecuador exige que el pasaporte tenga al menos seis meses de vigencia

¡Atención al dato! Las autoridades migratorias de Ecuador establecen que las personas extranjeras deben presentar un pasaporte válido o un documento de viaje aceptado para poder ingresar al país, como en otros casos, no basta con que el documento no esté vencido. La normativa ecuatoriana también exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento de ingresar al territorio.

Esto significa que un viajero podría enfrentar problemas en el control migratorio incluso si su pasaporte sigue vigente, pero expira antes de cumplir ese periodo de seis meses; en caso de presentar un pasaporte vencido o que no alcance la vigencia mínima requerida, las autoridades pueden rechazar el ingreso al país por incumplir las condiciones migratorias.

Además de la documentación de identidad, algunos viajeros deben cumplir con requisitos adicionales. Por ejemplo, quienes transporten bienes sujetos al pago de impuestos, dinero en efectivo, instrumentos negociables al portador, metales o piedras preciosas con un valor igual o superior a 10 mil dólares deben presentar el Formulario de Registro Aduanero (FRA).

Colombia también revisa la validez del documento de viaje

En Colombia, los controles migratorios son realizados por Migración Colombia, dependencia encargada de verificar la documentación de todas las personas que ingresan o salen del país.

Para los ciudadanos extranjeros, la regla general es presentar un documento de viaje válido o encontrarse dentro de alguna de las excepciones previstas por la legislación colombiana o por acuerdos internacionales aplicables.

Por ello, una persona extranjera que intente ingresar con un pasaporte vencido podría enfrentar inconvenientes durante la revisión migratoria e, incluso, ser declarada inadmitida si no cuenta con una excepción vigente o con otro documento aceptado por las autoridades.

¿Cómo renovar el pasaporte mexicano?

Si eres mexicano y tu pasaporte está por vencer o ya perdió vigencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señala que tanto la expedición como la renovación del documento se realizan de manera presencial, previa cita, en las delegaciones y oficinas de enlace autorizadas.

Para renovar el pasaporte es necesario presentar:



Formato de solicitud.

Comprobante de pago.

Pasaporte a renovar.

En el caso de menores de edad también se solicita el formato de autorización correspondiente, la comparecencia de quien ejerza la patria potestad o tutela con identificación oficial vigente, la presencia del menor con el pasaporte que será renovado y el comprobante de pago.