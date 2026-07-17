“Esto es algo orquestado": PAN defiende a Ernesto Ruffo y acusa “distractor” por caso de María del Pilar en Baja California

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, respondió a la detención de Ernesto Ruffo, el exgobernador de Baja California, de filiación panista, quien fue arrestado el pasado 15 de julio por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Ruffo Appel fue capturado en Ensenada, Baja California.

PAN exige investigar a Marina del Pilar por nexos con el FBI y denuncia "distractor" de la 4T

A través de un video en redes sociales, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, aseguró que los hechos deben esclarecerse y actuar conforme a la ley, además, pidió que este acontecimiento no se utilice para desviar la atención de lo que sucede con Marina del Pilar, actual gobernadora de Baja California, por su presunta colaboración con el FBI.

Por otro lado, Jorge Romero exigió que se investiguen a fondo los señalamiento contra la gobernadora María del Pilar por su presunta colaboración y entrega de información al Buró Federal de Investigaciones, conocido por sus siglas en ingles FBI.

"Nosotros confiamos en que se va a ejercer justicia con base en un estado real de derecho (...) No nos crean tan tontos sabemos perfectamente que esto es algo orquestado por el gobierno de la 4T como distractor para que dejemos de hablar de las acusaciones delicadísimas que están sucediendo justamente en el estado de Baja California", declaró el presidente nacional del PAN.

Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.



No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la… pic.twitter.com/Nx7jYFolZc — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2026

Somos México exige liberar a Ernesto Ruffo y acusa "cortina de humo" para encubrir a funcionarios

Somos México, el partido político recién creado, pidió la liberación inmediata del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, pues consideran que es una cortina de humo para distraer la atención de gobernadores y funcionarios acusados de estar vinculados con el crimen organizado y que los huachicoleros no están en la sociedad civil, sino en el gobierno.

¿Cómo fue la detención de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California?

Aunque no se han revelado más detalles sobre la detención de Ernesto Ruffo, la Fiscalía General de Justicia aseguró que su arresto fue resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible por unas empresas del exgobernador de Baja California.

"La Fiscalía General de Justicia solicitó y obtuvo una orden de aprehensión por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando en contra de Ernesto “N”, la cual fue cumplimentada esta tarde en Ensenada, Baja California, por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana", explicaron las autoridades a través de un comunicado en redes sociales.