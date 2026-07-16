“Las acusaciones son graves": Exigen que Marina del Pilar pida licencia tras acusaciones de Jaime Bonilla sobre nexos con el narco

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a separarse temporalmente del cargo mientras se realizan investigaciones, luego de que el exmandatario estatal Jaime Bonilla Valdez reiterara acusaciones sobre presuntos vínculos con grupos del narcotráfico.

Sostuvo que más allá de las diferencias políticas o personales que puedan tener, las acusaciones son graves y no se pueden ni deben minimizar, pues ponen en riesgo a los ciudadanos de Baja California.

"Es obligado exigir que haya una investigación, que haya, de manera imparcial, una investigación que aclare si hay o no una relación o un vínculo con el crimen organizado (...) Digo, entiendo que se están peleando, pero más allá de esos, de eso, las familias en Baja California merecen saber la verdad", declaró Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados.

Marina del Pilar acusa a Jaime Bonilla de tenderle una trampa

Durante una conferencia de prensa, la gobernadora explicó que en diciembre de 2025 aceptó la ayuda del exmandatario para tratar el tema de la cancelación de su visa.

Según relató, el entonces exgobernador le ofreció reunirse con personas de ese país para abordar el asunto. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo quedó claro que todo había sido una estrategia para perjudicarla.

Las declaraciones se producen después de que el periodista Héctor de Mauleón difundiera un nuevo audio en el que una voz atribuida a Marina del Pilar afirma estar dispuesta a colaborar con autoridades estadounidenses.

Ni su WhatsApp tiene: Jaime Bonilla niega acusaciones de Marina del Pilar tras filtración de audios

Kenia López exige investigar y sancionar fallas en el Tren Interoceánico tras descarrilamiento

Además, la panista Kenia López demandó poner bajo investigación y sancionar a responsables del diseño, supervisión y ejecución de la obra del Tren Interoceánico tras el segundo descarrilamiento registrado.

Señalo que el país merece saber quiénes son responsable de haber hecho una obra con grandes deficiencias, que pone en peligro a los usuarios y en esto puede haber impunidad ni encubrimiento.

El pasado 14 de julio 2026, Tren del Istmo de Tehuantepec volvió a ser escenario de un accidente; la noche del martes dos unidades articuladas de un tren de carga se descarrilaron en Oaxaca, muy cerca del punto donde, en diciembre de 2025, un convoy de pasajeros sufrió un percance que dejó 14 personas muertas, un hecho que marcó el inicio de las operaciones de este proyecto ferroviario.