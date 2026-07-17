PAN alerta tensión con EU: Acusan a Morena de proteger a Rubén Rocha Moya e Inzunza; piden entregarlo al país vecino

Mario Vázquez, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el gobierno de Morena ha metido un deterioro constante y de inestabilidad a la relación entre México y Estados Unidos tras negarse a entregar a los narcopolíticos señalados por el país vecinos por tener relaciones con los cárteles de droga.

Entre la lista de nombres de narcopolíticos destacan Rubén Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza, entre otros funcionarios.

Senador del PAN exige dejar de proteger a Rubén Rocha Moya para combatir al crimen organizado

Además el senador del Partido Acción Nacional (PAN) aseguró que el gobierno debe entender que es necesario rectificar y dejar de proteger a los narco políticos en México.

El senador espera que el gobierno rectifique y deje de defender a Rocah Moya, a pesar de que sea compañero de partido.

"El nudo es el tema de Rocha Moya, ese es el gran nudo que hay que desatar de entrada para generar algo de confianza en la colaboración de México para combatir el crimen organizado. Ojalá y el Gobierno rectifique y deje de estar cubriendo defendiendo a Rocha Moya por más compañerito de partido que sea. A final de cuentas, es un, es un delincuente en potencia y tiene que ser sometido a las leyes", declaró Mario Vázquez, senador del PAN.

Revelan distanciamiento entre Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

Hace unos días, el periodista José Luis Montenegro aseguró que el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza sostuvieron reuniones privadas después de que Estados Unidos los acusaran de nexos con el crimen organizado en Sinaloa. Ambos políticos pertenecen a Morena.

Según el periodista, la primera reunión ocurrió el 29 de abril en el Palacio de Gobierno de Sinaloa, el mismo día en que se difundieron los señalamientos provenientes de Estados Unidos.

La segunda reunión, tuvo lugar el 21 de mayo, cuando el senador habría acudido al domicilio del gobernador morenista con licencia. Montenegro relató que, durante ese encuentro, Inzunza habría preguntado: "¿Qué vamos a hacer?”, a lo que Rocha Moya poca le falta para responder: “Cada quien se rasca donde tiene comezón”.