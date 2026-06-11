¿Se suspende el Hoy No Circula por la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Así aplica hoy 11 de junio

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y la suspensión de labores este jueves 11 de junio han generado dudas entre los automovilistas sobre posibles cambios en la movilidad de la CDMX, pero ¿hay modificaciones en el Hoy No Circula?

¿Qué vehículos no pueden circular el jueves 11 de junio 2026?

El calendario del Hoy No Circula opera con normalidad este jueves 11 de junio 2026, a pesar de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de la suspensión de labores.

Antes de prepara las llaves revisa si tu vehiculo puede circular. Para este jueves, deberán suspender circulación los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 y 2, apartir de las 5 de la mañana hasta las 22 horas en las 16 alcaldías que integran la CDMX así como municipios conurbados.

Hoy jueves no circulan los autos con engomado verde.|“Camegalopolis”

¿Cómo aplica el calendario del Hoy No Circula en la semana?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula, las restricciones vehiculares en la Ciudad de México y el Estado de México se aplican según el color del engomado y la terminación de la placa.



Los vehículos con engomado amarillo (5 y 6) no circulan los lunes

Rosa (7 y 8), los martes.

Rojo (3 y 4), los miércoles.

Verde (1 y 2), los jueves

Azul (9 y 0), los viernes.

Pero toma nota, si no respetas el calendario de circulación pueden multarte y afectar tu cartera. La multa ronda entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a más de 3 mil pesos, además de que tu vehículo puede ser llevado al corralón, lo que suma otros cientos de pesos más.

Calles cerradas y rutas de las protestas en la CDMX este jueves 11 de junio

El sur de la capital del país se va a convertir en el epicentro de varias manifestaciones y operativos de cierre. Conoce cuáles serán las marchas y sus rutas este jueves 11 de junio.

⚽🚦 #ÚltimaMilla: el operativo que marcará tu llegada al Estadio



🚶‍♂️🚗 Si vas a La Copa Mundial de la FIFA 2026™, toma en cuenta el perímetro de seguridad “Última Milla”: sólo peatones con boleto, residentes acreditados y vehículos autorizados podrán ingresar.



Los cierres… pic.twitter.com/qU3GSlK7OJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

1. Las Madres buscadoras saldrán de Avenida Insurgentes Sur y avanzarán por Ciudad Universitaria hasta llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

2. Los Trabajadores del Poder Judicial saldrán de Insurgentes Sur, a la altura de la estación Perisur del Metrobús para llegar al Estadio Ciudad de México.

3. Por su parte, los Integrantes de la CNTE partirán de Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo, y avanzaran por la zona de Cuicuilco/Santa Úrsula hasta las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

4. Por su parte, los pensionados de Pemex y la CFE saldrán del Hospital Central de Pemex y avanzarán por diversas vialidades del sur de la ciudad hasta llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

5.Los transportistas saldrán de la Glorieta de Vaqueritos, en las inmediaciones de Xochimilco, y avanzarán por Anillo Periférico Sur hasta llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

6. Los campesinos saldrán de Calzada de Tlalpan, a la altura de División del Norte, y avanzarán por esta vialidad hacia la zona de Santa Úrsula hasta llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

7.Por su parte, los trabajadores de la salud saldrán de Avenida del Imán y avanzarán por la zona de Circuito Azteca y Santa Úrsula hasta llegar a las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

8. Finalmente, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas se concentrarán en Avenida Santa Úrsula, donde mantendrán una manifestación fija en la zona y en los accesos al Estadio Ciudad de México.

Las autoridades recomiendan a la población utilizar vías alternas como el Eje Central Lázaro Cárdenas y el Segundo Piso del Periférico.