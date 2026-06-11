“Morena dio las nalg*s en Coahuila”: Rubén Moreira se burla tras el fracaso electoral en Coahuila

La derrota de Morena en las elecciones locales de Coahuila continúa generando reacciones dentro y fuera del partido. Ahora fue el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, quien aprovechó el resultado electoral para lanzar una ofensiva política contra el movimiento gobernante, burlarse de su desempeño y exhibir las críticas internas que surgieron tras la jornada del pasado 7 de junio.

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador priista celebró que su partido obtuviera el control total de los distritos en disputa y utilizó declaraciones de militantes morenistas para cuestionar la estrategia electoral desplegada por la dirigencia nacional.

En un tono particularmente duro, Moreira afirmó que Morena sufrió una derrota contundente en Coahuila y utilizó una expresión coloquial para ridiculizar el resultado obtenido por sus adversarios políticos.

Morena enfrenta críticas desde sus propias filas

Parte de la intervención del priista estuvo centrada en reproducir las declaraciones del diputado local Alberto Hurtado, quien días antes había manifestado públicamente su inconformidad con el papel desempeñado por la dirigencia nacional de Morena durante la campaña.

Según el legislador morenista, los candidatos en Coahuila habrían enfrentado una falta de respaldo por parte de las principales figuras del partido. Hurtado cuestionó la presencia de la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, en actividades políticas fuera del estado mientras se desarrollaba la contienda local.

También señaló la ausencia de Andrés Manuel López Beltrán, uno de los operadores políticos más visibles del movimiento, asegurando que la organización partidista no mostró la fuerza esperada en una elección considerada estratégica.

Para Moreira, esas declaraciones representan una admisión pública de que la dirigencia nacional descuidó la elección y dejó solos a sus candidatos.

Gran ambiente laboral: Creo que Morena en Coahuila dio las nalgas. 16-0. Lero lero, les dijo el coordinador del PRI, Rubén Moreira, al ala oficialista tras el revés electoral... pic.twitter.com/OZfhQpVjp7 — Angel Gallegos (@gallegoso) June 11, 2026

El PRI presume “carro completo” mientras crecen los reclamos internos

El dirigente priista sostuvo que la falta de coordinación y respaldo político terminó reflejándose en las urnas, donde Morena no logró ganar ninguno de los distritos en disputa para la renovación del Congreso local.

La derrota resulta especialmente incómoda para el partido gobernante debido a que las críticas no provinieron únicamente de la oposición, sino también de integrantes de su propia estructura política en Coahuila.

Moreira también aprovechó la discusión para referirse a los señalamientos sobre una presunta operación de compra de votos mediante códigos QR, tema que surgió durante el proceso electoral. Sin presentar pruebas adicionales, afirmó que una eventual investigación podría conducir hacia personajes vinculados a fuerzas políticas aliadas de Morena.

