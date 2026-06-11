CNTE es el “Frankenstein” de Morena; así explica Añorve el caos por manifestaciones en la CDMX

Las protestas, bloqueos y episodios de tensión protagonizados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México siguen generando reacciones en el ámbito político. Esta vez fue el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve, quien lanzó una de las críticas más duras contra el Gobierno federal al asegurar que la organización magisterial se convirtió en el “Frankenstein de Morena”.

Según el legislador priista, la actual administración enfrenta las consecuencias de una relación política que, afirmó, fue construida durante años con fines electorales y que ahora se ha convertido en un problema para quienes la impulsaron.

Añorve acusa que Morena utilizó a la CNTE para ganar elecciones

Durante declaraciones ante medios de comunicación, Manuel Añorve sostuvo que Morena recurrió al respaldo de la CNTE durante las campañas electorales de 2018 y posteriormente volvió a hacer promesas al sector magisterial rumbo al proceso de 2024.

De acuerdo con el senador, el conflicto actual tiene origen en compromisos que, según dijo, no han sido cumplidos por el Gobierno federal.

“¿Para qué promete cosas si no les va a cumplir?”, cuestionó el legislador, quien consideró que la inconformidad de los maestros es consecuencia directa de expectativas generadas desde el poder.

El coordinador del PRI en el Senado aseguró que la organización magisterial representa hoy un desafío para Morena porque, en sus palabras, el movimiento político ya no tiene la capacidad de controlar a quienes en algún momento consideró aliados.

El coordinador de los senadores de PRI, @manuelanorve, dijo que los disturbios y el caos que han ocasionado los integrantes de la CNTE, son solo responsabilidad de Morena, quienes los utilizaron electoralmente y ahora ya no los pueden controlar.



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El PRI condena vandalismo y afectaciones en la capital

Aunque responsabilizó al Gobierno por el conflicto, Añorve también expresó su rechazo a las acciones realizadas durante las movilizaciones.

El senador afirmó que está en contra de los actos vandálicos y de las afectaciones a la movilidad que han provocado algunas protestas en la capital del país, particularmente en una ciudad que busca proyectar una imagen internacional positiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Las manifestaciones de la CNTE han provocado cierres viales, interrupciones en actividades cotidianas y molestias para miles de ciudadanos, situación que ha incrementado la presión sobre las autoridades federales para encontrar una salida al conflicto.

El coordinador de los senadores del PRI, @manuelanorve dijo que las recientes declaraciones del presidente Donald Trump en las que deja abierta la posibilidad de no renovar el T-MEC, es consecuencia de un enfrentamiento permanente del gobierno de Morena con EU.



Dijo que también… pic.twitter.com/T1DDZGtErw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

Del conflicto magisterial al choque con Estados Unidos

Añorve también aprovechó para cuestionar la relación entre el Gobierno de Morena y Estados Unidos. El senador vinculó las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una posible no renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con lo que describió como un enfrentamiento constante de la administración mexicana con Washington.

Además, sostuvo que las tensiones bilaterales se han agravado por la negativa del Gobierno mexicano a actuar contra personajes que, según afirmó, han sido señalados por autoridades estadounidenses.