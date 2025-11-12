Miércoles de marchas en CDMX: Exjueces, trabajadores de la SEP y peregrinaciones afectarán las calles
¡Toma precauciones! Hoy la CDMX enfrenta una marcha de exjueces en Insurgentes , protestas estudiantiles en la SEP y dos peregrinaciones masivas a la Basílica.
Hoy, miércoles 12 de noviembre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada de marchas y bloqueos que afectarán principalmente las zonas sur y norte de la capital.
La movilidad en el sur se verá comprometida desde las 9:00 horas por una manifestación de titulares federales cesados por la Reforma Judicial, que avanzará desde Avenida Revolución hasta el Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur. A esto se suma, desde las 8:00 horas, una protesta de estudiantes de la UPN frente a las oficinas de la SEP en Avenida Universidad, donde no descartan cierres viales.
Revisa todas las movilizaciones a través del siguiente minuto a minuto en vivo:
EN VIVO
Siguen los bloqueos en Municipio Liber y Av. Cuauhtémoc, Benito Juárez
Toma previsiones: Continúa bloqueada la circulación de Municipio Libre y cortes intermitentes sobre Av. Cuauhtémoc, por manifestantes.
Alternativas viales: Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte.
#PrecauciónVial | Continúa bloqueada la circulación de Municipio Libre y cortes intermitentes sobre Av. Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte. pic.twitter.com/1c1mh5Dbeb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 12, 2025
Marchas y manifestaciones importantes en CDMX hoy
Marcha de Titulares Cesados por la Reforma Judicial
- Hora: 09:00.
- Punto de partida: Órgano de Administración Judicial (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn).
- Destino: Consejo de la Judicatura Federal (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Angel).
- Motivo: Exigen la indemnización prevista tras la reforma, el pago de pensiones complementarias pendientes y el respeto a los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.
Protesta de Estudiantes de la UPN en la SEP
- Hora: 08:00.
- Lugar: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco).
- Motivo: Realizarán un mitin para exigir la destitución de la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional por falta de atención a las demandas estudiantiles. Se prevén posibles afectaciones viales.
Peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe
- Peregrinación de Azcapotzalco (08:00): Cerca de 5,000 fieles partirán del Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, en Azcapotzalco, rumbo a la Basílica.
- Peregrinación Sonidera (09:00): Un contingente de 2,500 personas partirá de la Glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe.