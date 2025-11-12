Miércoles de marchas en CDMX: Exjueces, trabajadores de la SEP y peregrinaciones afectarán las calles

Hoy, miércoles 12 de noviembre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada de marchas y bloqueos que afectarán principalmente las zonas sur y norte de la capital.

La movilidad en el sur se verá comprometida desde las 9:00 horas por una manifestación de titulares federales cesados por la Reforma Judicial, que avanzará desde Avenida Revolución hasta el Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur. A esto se suma, desde las 8:00 horas, una protesta de estudiantes de la UPN frente a las oficinas de la SEP en Avenida Universidad, donde no descartan cierres viales.

Revisa todas las movilizaciones a través del siguiente minuto a minuto en vivo: