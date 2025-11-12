Logo InklusionSitio accesible
Miércoles de marchas en CDMX: Exjueces, trabajadores de la SEP y peregrinaciones afectarán las calles

¡Toma precauciones! Hoy la CDMX enfrenta una marcha de exjueces en Insurgentes , protestas estudiantiles en la SEP y dos peregrinaciones masivas a la Basílica.

Escrito por: Carlos Alberto Pérez, Oscar Morales
Manifestaciones y bloqueos hoy 12 de noviembre 2025 en CDMX: Marchas minuto a minuto
Manifestaciones y bloqueos hoy 12 de noviembre 2025 en CDMX: Marchas minuto a minuto | Foto: OVIAL

Hoy, miércoles 12 de noviembre, la Ciudad de México (CDMX) se prepara para una jornada de marchas y bloqueos que afectarán principalmente las zonas sur y norte de la capital.

La movilidad en el sur se verá comprometida desde las 9:00 horas por una manifestación de titulares federales cesados por la Reforma Judicial, que avanzará desde Avenida Revolución hasta el Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur. A esto se suma, desde las 8:00 horas, una protesta de estudiantes de la UPN frente a las oficinas de la SEP en Avenida Universidad, donde no descartan cierres viales.

Revisa todas las movilizaciones a través del siguiente minuto a minuto en vivo:

Siguen los bloqueos en Municipio Liber y Av. Cuauhtémoc, Benito Juárez

Toma previsiones: Continúa bloqueada la circulación de Municipio Libre y cortes intermitentes sobre Av. Cuauhtémoc, por manifestantes.

Alternativas viales: Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte.

Marchas y manifestaciones importantes en CDMX hoy

Marcha de Titulares Cesados por la Reforma Judicial

  • Hora: 09:00.
  • Punto de partida: Órgano de Administración Judicial (Av. Revolución No. 1508, Col. Guadalupe Inn).
  • Destino: Consejo de la Judicatura Federal (Av. Insurgentes Sur No. 2417, Col. San Angel).
  • Motivo: Exigen la indemnización prevista tras la reforma, el pago de pensiones complementarias pendientes y el respeto a los derechos laborales del personal de la Judicatura Federal.

Protesta de Estudiantes de la UPN en la SEP

  • Hora: 08:00.
  • Lugar: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco).
  • Motivo: Realizarán un mitin para exigir la destitución de la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional por falta de atención a las demandas estudiantiles. Se prevén posibles afectaciones viales.

Peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

  • Peregrinación de Azcapotzalco (08:00): Cerca de 5,000 fieles partirán del Templo de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, en Azcapotzalco, rumbo a la Basílica.
  • Peregrinación Sonidera (09:00): Un contingente de 2,500 personas partirá de la Glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe.
