México sangriento: ¿Cuántas personas murieron tras la caída de “El Mencho”?

Tras el exitoso operativo que derivó en la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció un balance detallado sobre la violenta respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en territorio nacional.

La reacción del grupo criminal incluyó bloqueos carreteros, quema de vehículos y agresiones directas contra instituciones bancarias y autoridades en diversas regiones. Esto derivó en la reacción del Gabinete de Seguridad, quien en coordinación con la Defensa, Marina y Guardia Nacional, estableció un centro de mando para aplicar protocolos de reacción inmediata ante la contingencia.

Caos en México tras la caída de "El Mencho": 85 bloqueos en 11 estados

La violencia se extendió de forma casi simultánea por gran parte del país, afectando principalmente las vías de comunicación federales. Se contabilizaron 85 bloqueos distribuidos en los siguientes estados:



Jalisco: El epicentro de la violencia con 18 bloqueos .

El epicentro de la violencia con . Baja California, Edomex y Michoacán .

. Guanajuato, Guerrero y Oaxaca .

. Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Derivado de estos hechos, las autoridades lograron la detención de 70 personas en siete entidades de la República.

Tras el abatimiento de "El Mencho", el CJNG atacó a autoridades en Jalisco: 40 agresiones, 27 servidores públicos muertos (25 GN) y 34 delincuentes abatidos.



En Michoacán, 15 efectivos resultaron lesionados, informa el gabinete de seguridad federal. pic.twitter.com/52NLJAVkVR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

¿Cuántas personas murieron durante y tras la caída de "El Mencho"?

García Harfuch calificó como "cobardes" las agresiones perpetradas contra las fuerzas del orden, particularmente en el estado de Jalisco, donde se registraron seis ataques directos. El saldo de víctimas fatales entre las autoridades y la sociedad civil es el siguiente:



Institución / Perfil Estado Bajas Guardia Nacional Jalisco 25 elementos Fiscalía General del Estado Jalisco 1 elemento Sistema Penitenciario (Custodio) Jalisco 1 elemento Fuerzas Armadas (Ejército) Jalisco (Tepalpa) 3 elementos Sociedad Civil Jalisco 1 mujer

Bajas en la delincuencia organizada

Los enfrentamientos entre las fuerzas federales y los brazos armados del CJNG dejaron un número significativo de bajas en las filas del narcotráfico. El recuento oficial incluye:



8 miembros del CJNG muertos durante la primera parte del operativo central en Tepalpa , donde se registró el enfrentamiento directo contra el Ejército.

muertos durante la primera parte del operativo central en , donde se registró el enfrentamiento directo contra el Ejército. "El Mencho" , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y dos de sus escoltas , en la segunda parte del operativo, en la zona boscosa.

, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y , en la segunda parte del operativo, en la zona boscosa. 30 presuntos delincuentes abatidos durante los ataques y disturbios generales en el país.

abatidos durante los ataques y disturbios generales en el país. 4 delincuentes fallecidos en Michoacán, estado donde además se reportaron 15 efectivos lesionados tras tres agresiones armadas.

#EnLaMañanera | Con la voz entrecortada, el Secretario de la Defensa Nacional, Trevilla Trejo, dio el pésame a las familias de los compañeros que perdieron la vida en el operativo contra "El Mencho" https://t.co/dk28DG2Pp6 pic.twitter.com/EJvVshrCac — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

Este balance oficial confirma que la caída de "El Mencho" ha provocado una de las jornadas más letales para las corporaciones de seguridad en la historia reciente, con un saldo total de 30 bajas entre las autoridades, además de un civil y al menos 45 bajas en las filas de la delincuencia organizada, para un total fatídico de 76 muertos, como mínimo confirmado.

