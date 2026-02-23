¡Tragedia en CU! Hallan el cuerpo de un hombre en áreas verdes de la UNAM

En las primeras horas de este 23 de febrero 2026, el cuerpo de un hombre fue encontrado en una de las áreas verdes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ubicada en la Ciudad Universitaria; se desconoce la identidad de la víctima.

La víctima fue encontrada cerca del Instituto de Investigaciones Antropológicas; personal de seguridad resguardó la zona.

El cuerpo del hombre fue trasladado por peritos de la Fiscalía Capitalina al Instituto de Ciencias Forenses.

¿El cuerpo hallado en la UNAM pertenecía a un estudiante? Esto dicen las autoridades

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reveló que el cuerpo de hombre hallado en el área verde de CU NO pertenece a ningún estudiante de la institución , sino de un ciclista que pasaba por la zona.

Los primeros reportes indican que el hombre abordo de su bicicleta, viajaba por el retorno ubicado sobre Circuito de la Investigación, bajó de ella y metros después de desvaneció.

Al lugar acudió personal paramédico; sin embargo, la víctima ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento su identidad no ha sido identificada.

"Acudió personal paramédico declarando sin signos vitales a la persona que no pudo ser identificada", aclararon las autoridades escolares en el comunicado.

Fiscalía CDMX inicia investigaciones por hallazgo del cuerpo de ciclista en la UNAM

La UNAM aclaró que a través del área jurídica se dio conocimiento a la Fiscalía de la Ciudad de México para el inicio de las indagatorias, por lo que, con el apoyo de servicios periciales, se realizó el levantamiento del cuerpo,

Por el momento, las autoridades oficiales no han revelado la causa de muerte de aquel ciclista. Sin embargo, siguen las investigaciones sobre este lamentable incidente. Se desconoce si la víctima ya fue identificada por alguno de sus familiares.

Las clases en la UNAM. continúan de manera normal, pues no se vieron afectadas por el hallazgo del cuerpo en las áreas verdes de Ciudad Universitaria; todo transcurre con normalidad.