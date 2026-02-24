El arma de guerra del CJNG: Así es el lanzacohetes ruso que usaba “El Mencho”

La captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, volvió a colocar en el centro del debate la capacidad armamentística del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo federal no solo derivó en su detención, sino que destapó un arsenal que confirma el alcance internacional y la sofisticación logística de la organización.

Tras el enfrentamiento con fuerzas federales, autoridades aseguraron armas largas y cortas de alto poder, fusiles con aditamentos lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, granadas, granadas de mortero y cientos de cartuchos útiles. Todo el material quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que ahora integra la carpeta de investigación para rastrear el origen y la red de suministro de este armamento.

El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia intensa en 22 estados de México y en 65 países.



Tras la muerte de “El Mencho”, los posibles sucesores incluyen a Juan Carlos Valencia “El R3”, Audias Flores “El Jardinero”, Gonzalo Mendoza “El Sapo”, Heraclio Guerrero “El Tío… pic.twitter.com/RgLkK3sezX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

El antecedente que marcó a Jalisco: el helicóptero derribado en 2015

El decomiso inevitablemente recordó uno de los episodios más violentos atribuidos al CJNG. El 1 de mayo de 2015, durante la llamada “Operación Jalisco”, la organización respondió con bloqueos, incendios y ataques coordinados para evitar la captura de su líder.

En esa jornada, un helicóptero militar fue derribado entre los municipios de Casimiro Castillo y Villa Purificación. Desde tierra, sicarios dispararon un lanzacohetes RPG-7 de fabricación rusa que impactó en la aeronave. El ataque dejó múltiples elementos militares y agentes federales fallecidos, convirtiéndose en uno de los golpes más duros contra las Fuerzas Armadas en tiempos recientes.

Psicosis colectiva y vacío de información: el impacto emocional tras la caída de "El Mencho".



La falta de confirmación oficial durante las primeras horas del operativo desató una psicosis colectiva en más de 20 estados de la República.



Funcionó como combustible para la… pic.twitter.com/Ur0dz1Qdp3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

Caracteristicas del lanzacohetes RPG-7 utilizado por gente de "El Mencho"

El arma utilizada, el RPG-7, es un lanzacohetes antitanque portátil desarrollado en la antigua Unión Soviética y ampliamente distribuido en el mundo. Su capacidad para perforar blindaje y afectar aeronaves a baja altura lo ha convertido en un arma recurrente en conflictos armados y, como se evidenció en 2015, también en manos del crimen organizado.

Un mensaje sobre el alcance de armamento que tiene el CJNG

El arsenal ahora asegurado confirma que el CJNG no solo operaba con armas convencionales, sino con equipo capaz de enfrentar vehículos blindados y aeronaves. La presencia de armamento de manufactura extranjera sugiere rutas de tráfico transnacional y redes de abastecimiento complejas.

Más allá de la caída de su líder, el hallazgo plantea preguntas clave: ¿cuántos arsenales similares siguen activos?, ¿qué tan extendida está la red de proveedores?, ¿y qué impacto tendrá esta incautación en la capacidad operativa del grupo?

Mientras la investigación avanza, el decomiso deja claro que el poder del CJNG no se construyó únicamente con presencia territorial, sino con una capacidad de fuego que durante años desafió abiertamente al Estado mexicano.