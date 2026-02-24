Sobrevivió al infierno del CJNG, derribaron su helicoptero y 10 años después lo ejecutaron: La historia de Iván Morales Corrales

El nombre de Iván Morales Corrales quedó marcado en la historia reciente de México como sinónimo de resistencia frente al crimen organizado. Suboficial de la extinta Policía Federal, su vida cambió para siempre el 1 de mayo de 2015, cuando un operativo para capturar a Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, terminó en una escena de guerra.

Aquel día, el helicóptero en el que viajaba fue atacado con armas de alto calibre. La aeronave fue derribada en pleno vuelo. La mayoría de los agentes murieron en el impacto y el fuego. Morales no.

Sobrevivió entre llamas, metal retorcido y explosiones. Pero el costo fue devastador: quemaduras en más del 70 % de su cuerpo, múltiples fracturas y la amputación de un brazo. Los médicos no eran optimistas. Sin embargo, él tenía un motivo para aferrarse a la vida: su hijo recién nacido.

Del hospital al tribunal: un testigo clave contra “El Menchito”

Contra todo pronóstico, Iván Morales se recuperó. Pasó por incontables cirugías, terapias dolorosas y un proceso físico y emocional extremo. Su historia se convirtió en símbolo de valentía. Fue condecorado con el Mérito Policial de Primera Clase por su valor en cumplimiento del deber.

En septiembre de 2024, su nombre volvió a resonar, esta vez en una corte de Estados Unidos. Morales testificó en el juicio contra Rubén Oseguera González, conocido como “El Menchito”, hijo de “El Mencho” y figura clave dentro del CJNG.

Frente a un tribunal extranjero relató lo que vivió aquel 1 de mayo de 2015: el ataque, el fuego, la caída, el dolor y la pérdida de sus compañeros. Aunque su identidad no fue difundida públicamente, diversos informes y versiones apuntan a que su participación como testigo habría sido identificada por el grupo criminal.

Le hizo frente al CJNG sin titubear...



Un elemento de la extinta policía federal y que fue reconocido por su valentía al enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación, fue ejecutado en #Morelos.



Los criminales silenciaron a un hombre que se levantó de entre las cenizas, luego de… pic.twitter.com/gErokyfboD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 2, 2025

El sobreviviente del 1 de mayo fue asesinado exactamente una década después

El 1 de mayo de 2025, exactamente diez años después de haber sobrevivido al derribo del helicóptero, Iván Morales fue interceptado junto a una acompañante en Temixco, Morelos. Ambos fueron asesinados a balazos.

La Fiscalía abrió investigaciones, pero múltiples versiones señalan que el crimen pudo tratarse de una venganza del CJNG, motivada por su papel como testigo contra “El Menchito” y por haber sido uno de los pocos sobrevivientes del ataque que expuso la capacidad armamentista del cártel.

Iván Morales sobrevivió al que fue considerado uno de los ataques más brutales del crimen organizado contra fuerzas federales. Resistió el fuego, el dolor y la adversidad. Pero una década después, la violencia que combatió terminó por alcanzarlo.