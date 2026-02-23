Muerte de “El Mencho” EN VIVO: Así van las investigaciones y bloqueos en México a un día de la caída del líder del CJNG; últimas noticias
Sigue la cobertura en vivo de las diligencias ministeriales tras el operativo en Tapalpa, Jalisco. Conoce el avance de las investigaciones de la FGR, la identificación de cuerpos y el saldo oficial de armas decomisadas a la escolta de “El Mencho”.
Tras la jornada de violencia y los bloqueos carreteros que sacudieron a Jalisco y estados colindantes tras la detención y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", en Azteca Noticias te traemos las últimas noticias en vivo sobre las investigaciones de la FGR, los detalles del operativo en el que cayó el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la reapertura de las vías de comunicación en el país.
Con el abatimiento de "El Mencho" durante una intensa operación en Tapalpa, el gobierno se concentra ahora en el procesamiento de evidencias, la identificación de los cuerpos y la apertura de investigaciones a nivel nacional. Sigue la cobertura en tiempo real hoy 23 de febrero de 2026.
Últimas noticias de la muerte de "El Mencho" EN VIVO
Embajada de EU emite recomendaciones en México
La embajada de EU en México emitió algunas recomendaciones para sus ciudadanos ante el operativo:
-Si tiene un vuelo en los próximos días, comuníquese directamente con su aerolínea para consultar el estado actual
-Los únicos vuelos afectados en este momento son los de Guadalajara y Puerto Vallarta
-Si se encuentra en México, comuníquese con sus seres queridos para confirmar su seguridad.
The current conditions in Mexico are constantly evolving and the U.S. Embassy and Consulates in Mexico are committed to sharing information as quickly as we can.
¿Siguen los bloqueos en carreteras hoy 23 de febrero?
Aunque hoy ya se liberaron algunas vialidades que tenían bloqueos durante el domingo 22 de febrero, tras la caída de "El Mencho", en ciertas carreteras se mantienen las afectaciones.
Entre las carreteras y autopistas con cierres se encuentran:
- Autopista de Guadalajara a la altura de la caseta de Ocotlán
- Carretera de Colima en varios puntos.
- Carretera Jiquilpan - Colima
- Carretera Guadalajara-Tepic
Checa la lista completa de bloqueos en carreteras en vivo y en tiempo real en este link.
¿Cuántas personas murieron tras la caída de “El Mencho”?
El saldo de víctimas fatales entre las autoridades y la sociedad civil tras el operativo en Tapalpa, es el siguiente:
¿Dónde está el cuerpo de Nemesio Ceguera alias "El Mencho" ?
Este lunes sigue la movilización en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ubicada en la Ciudad de México (CDMX).
Departamento de Estado felicita a México tras baja de "El Mencho"
"Estados Unidos felicita a México por la exitosa operación que resultó en la eliminación de Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes, líder de la organización terrorista extranjera designada Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), poniendo así fin a su régimen de terror. Honramos la valentía y el sacrificio del personal militar y policial de México en esta lucha y elogiamos su decisiva ejecución de esta operación", redactó la cuenta oficial de la Oficina del Departamento de Estado de EU.
The United States commends Mexico for the successful operation that resulted in the elimination of Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, the leader of the designated foreign terrorist organization Jalisco New Generation Cartel (CJNG), thereby ending his reign of terror.— State Dept CT Bureau (@StateDeptCT) February 23, 2026
FGR identifica cuerpo de "El Mencho"
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que, gracias a los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se logró la identificación genética del cuerpo de Rubén "N", alias "El Mencho".
Detalles sobre el operativo que culminó en la baja de "El Mencho"
El General Trevilla detalló que hubo apoyo de instituciones de Estados Unidos referente a la información para poder localizar a "El Mencho". Desde el 20 de febrero se supo la localización del capo y se planeó la operación.
Todo comenzó con un trabajo de inteligencia militar que logró seguirle la pista a un colaborador cercano de una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera. El 20 de febrero, detectaron que esta mujer llegó a unas cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde se reunió con el capo. El 21 de febrero, tras la salida de la mujer, el Ejército confirmó que "El Mencho" permanecía en el lugar.
🚨 Detención de “El Mencho”— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026
Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa, narró en la mañanera que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue localizado en Tapalpa, Jalisco.
Durante la operación:
- Fallecieron 8 delincuentes y se detuvo a 2 más
-… pic.twitter.com/5zRD6AxE4m
La operación fue diseñada por quienes la ejecutarían: Fuerzas Especiales del Ejército y la FERI de la Guardia Nacional. Para garantizar el éxito y evitar filtraciones (que en el pasado causaron "narcobloqueos" preventivos), se armaron tres frentes:
Componente Terrestre: Fuerzas especiales para el cerco inmediato.
Componente Aeromóvil: Seis helicópteros que esperaron en estados vecinos y entraron a Jalisco solo en el momento del ataque.
Apoyo Aéreo: Aviones "Tejanos" de la Fuerza Aérea Mexicana para vigilancia y cobertura.
El Enfrentamiento en Tapalpa (22 de febrero): Al caer la noche, las fuerzas de tierra cerraron el cerco. El equipo de seguridad del CJNG respondió con fuego pesado. En este primer choque, 8 sicarios fueron abatidos. Se aseguraron vehículos y lanzacohetes, pero "El Mencho" y su círculo más cercano lograron huir hacia la zona boscosa.
Fuerzas Especiales los persiguieron a pie entre la maleza. Al ser localizados, los delincuentes abrieron fuego nuevamente, incluso impactando un helicóptero militar que tuvo que aterrizar de emergencia en Sayula. En esta segunda acción, "El Mencho" y dos de sus escoltas resultaron heridos. Tres militares resultaron heridos en total durante toda la operación.
Debido a la gravedad de las heridas, la sanidad militar ordenó la evacuación aérea inmediata de Oseguera, sus escoltas y el militar herido. Sin embargo, el General Trevilla confirmó que murieron durante el traslado. Por razones de seguridad y para evitar rescates en Guadalajara, el helicóptero se desvió a Morelia, donde un avión de la Fuerza Aérea los llevó finalmente a la Ciudad de México.
Mientras caía el líder, la inteligencia militar asestó otro golpe en El Grullo, Jalisco. Ubicaron a Hugo H., alias "El Tuli", el operador financiero que ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado. Al intentar escapar disparando, fue abatido. En el lugar se aseguró un tesoro de guerra: 7.2 millones de pesos y casi un millón de dólares en efectivo.