VIDEO: Ricardo Trevilla Trejo se quiebra por militares caídos tras muerte de El Mencho en Jalisco

La muerte de 'El Mencho' desató uno de los operativos más intensos en México y dejó varios militares caídos. Este lunes, durante 'La Mañanera', Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, se quebró al enviar el pésame a las familias.

Con la voz entrecortada, Ricardo Trevilla reconoció públicamente el sacrificio de los militares que participaron en la operación donde ocurrió la muerte de El Mencho, confirmada el 22 de febrero tras enfrentamientos en Tapalpa, Jalisco .

¿Qué dijo Ricardo Trevilla Trejo tras la muerte de El Mencho?

Durante su intervención, Ricardo Trevilla destacó que los militares cumplieron su misión pese al costo humano. Al referirse a los elementos fallecidos en el operativo contra El Mencho, el titular de la Defensa expresó condolencias a los familiares y subrayó que la operación demostró la capacidad del Estado mexicano.

El despliegue fue resultado de labores de inteligencia que permitieron ubicar al líder del CJNG en el municipio de Tapalpa. Al aproximarse las Fuerzas Especiales, se generaron enfrentamientos armados con una célula que protegía a El Mencho.

"Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida, también y un reconocimiento al personal militar que realizó una operación exitosa.

"Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano. De eso no hay duda", explicó el titular de la de la Defensa Nacional.

¿Cómo ocurrió el operativo donde murió El Mencho?

La operación incluyó cerco terrestre y apoyo aeromóvil. Tras confirmar la ubicación, los militares repelieron agresiones de integrantes del CJNG: En la primera fase se reportaron bajas dentro del grupo criminal.

Posteriormente, El Mencho fue localizado herido en una zona boscosa cercana a cabañas; aunque se solicitó evacuación médica aérea, la muerte fue confirmada durante el traslado. La jornada derivó en múltiples ataques y bloqueos en distintos puntos del país.

Cifras tras la muerte de El Mencho

El saldo oficial confirma 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos en Jalisco , además de tres militares del Ejército en el punto central del operativo, un agente de la Fiscalía estatal y un custodio penitenciario; también se reportó la muerte de una mujer civil en el contexto de los disturbios posteriores.

Ronald Johnson honra a militares mexicanos

Tras la muerte de El Mencho, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el sacrificio de los militares mexicanos y envió condolencias a sus familias. Señaló que el compromiso de quienes portan uniforme contribuye a la seguridad en ambos lados de la frontera.

La comparecencia de Ricardo Trevilla, marcada por la emoción al hablar de los militares caídos, colocó el foco en el costo humano detrás de la muerte de El Mencho y en la dimensión nacional que tuvo el operativo.