El amor los delató: De “El Mencho” a “El Chapo”, los narcos que cayeron por sus parejas

El mundo del narcotráfico está construido sobre cimientos de plomo, traición y millones de dólares. Sin embargo, irónicamente, la debilidad más grande de los capos más temidos de México rara vez ha sido la estrategia de un cártel rival, sino sus propias relaciones sentimentales.

El caso más reciente y de mayor impacto es precisamente el de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Tras años de evadir la justicia y construir un imperio aparentemente impenetrable, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no fue ubicado por un error táctico de su equipo armado, sino por un descuido en su círculo íntimo.

Las labores de inteligencia federal lograron ubicar a un colaborador cercano de su actual pareja sentimental; seguir los pasos de este enlace fue el hilo conductor que guio a las autoridades directamente hasta el escondite del capo en Jalisco, culminando en el operativo del pasado 22 de febrero y, finalmente, con su muerte.

Durante la mañanera se dieron todos los detalles sobre el operativo contra “El Mencho”.|Especial - I.A

Pero él no es el único. Existen otros líderes criminales que perdieron su red de impunidad debido a un descuido romántico o pasional, demostrando que en el crimen organizado, el amor suele ser el atajo más rápido hacia una celda de máxima seguridad.

Los mensajes románticos provocaron la recaptura de "El Chapo" Guzmán

El caso más mediático de los últimos años es, sin duda, el de Joaquín "El Chapo" Guzmán. A pesar de haber burlado a las autoridades en múltiples ocasiones y escapado de penales de máxima seguridad, terminó siendo víctima de su propia fascinación por las mujeres.

Mientras era el hombre más buscado del mundo tras su fuga del Altiplano, el líder del Cártel de Sinaloa cometió el error de entablar una comunicación constante y coqueta con la actriz Kate del Castillo. Estos mensajes, enviados a través de teléfonos supuestamente encriptados, permitieron a los órganos de inteligencia rastrear sus coordenadas exactas. Sumado a esto, ya había arriesgado su libertad organizando encuentros clandestinos con la exdiputada Lucero Guadalupe Sánchez, conocida también como "Chapodiputada", confirmando que su talón de Aquiles siempre fue su vida amorosa.

La publicación de Facebook que expuso el escondite de Jorge Balderas Garza, alias "El JJ"

La necesidad de presumir una vida de lujos en redes sociales fue exactamente lo que destruyó a José Jorge Balderas Garza, alias "El JJ". Este peligroso operador de los Beltrán Leyva fue conocido por haberle disparado al futbolista Salvador Cabañas.

Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”|X.

Después de meses evadiendo un intenso operativo de búsqueda, su caída no fue producto de un enfrentamiento armado. El error vino de su pareja sentimental, la modelo colombiana Juliana Sossa, quien en un alarde de vanidad decidió actualizar su perfil de Facebook revelando que vivía en la exclusiva zona de Bosques de las Lomas. Esa simple publicación le dio a la Policía Federal la pieza exacta que necesitaban para irrumpir en su domicilio y arrestar al narcotraficante en bata de baño junto a su novia en enero de 2011.