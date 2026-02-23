El matrimonio clave para el ascenso del CJNG: Así inició la relación de “El Mencho” y Rosalinda González Valencia

Detrás del ascenso meteórico y sanguinario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no solo estuvo la ambición de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. La verdadera clave del poderío de esta organización criminal se selló con un pacto de sangre y dinero: su matrimonio con Rosalinda González Valencia, conocida en el mundo del hampa como “La Jefa”.

Mientras "El Mencho" aportaba el brazo armado y la violencia extrema, Rosalinda traía consigo la "sangre azul" del narcotráfico mexicano, convirtiéndose en el motor financiero del cártel y, eventualmente, en el blanco principal de la justicia.

Arde el país y cae una era del narco: La historia de “El Mencho”, el fundador del CJNG

¿Cómo la unión de "El Mencho" con Rosalinda dio origen al CJNG?

La historia de esta letal sociedad comenzó en los años noventa, cuando Oseguera Cervantes, quien había sido deportado de Estados Unidos, comenzaba a escalar posiciones como gatillero en el Cártel del Milenio, una organización michoacana controlada por la familia Valencia.

Fue precisamente en ese cerrado círculo de poder donde conoció a Rosalinda, por lo que su boda no representó un simple evento familiar, sino que significó la integración definitiva de "El Mencho" a un clan con profundas conexiones de tráfico a nivel global.

Tras la muerte de Ignacio "Nacho" Coronel y el colapso del Cártel del Milenio en 2010, el matrimonio tomó el control absoluto, permitiendo que Nemesio fundara el brazo armado (el CJNG) mientras los hermanos de su esposa estructuraban el músculo financiero bajo el nombre de "Los Cuinis", consolidando a "La Jefa" de la noche a la mañana como la principal administradora del imperio de su esposo.

¿Por qué detuvieron a Rosalinda González Valencia y cómo terminó en prisión "La Jefa"?

El hecho de administrar las finanzas del cártel más violento del país la colocó inevitablemente en la mira de las autoridades, sufriendo un primer gran revés en mayo de 2018 al ser detenida por la Marina en la exclusiva zona de Andares, en Zapopan.

Aunque logró salir en libertad condicional meses después tras pagar una fianza millonaria, su constante negativa a firmar periódicamente ante el juzgado la convirtió en prófuga de la justicia hasta que el golpe definitivo llegó el 15 de noviembre de 2021.

Mediante un operativo quirúrgico, el Ejército la recapturó en Jalisco para trasladarla de inmediato al penal federal femenil de Morelos, donde enfrentó todo el peso de las acusaciones por lavado de dinero y delincuencia organizada.

¿Qué pasó en el secuestro de los marinos en Zapopan orquestado por la familia de "El Mencho"?

Como era de esperarse, el arresto de la matriarca desató la furia inmediata de su círculo más íntimo, llevando al cártel a lanzar un desafío sin precedentes contra el Estado mexicano al secuestrar a dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estacionamiento de un centro comercial en Zapopan, justo la misma noche de la captura.

Hija menor de “El Mencho”, Laisha Michelle Oseguera González|X.

De acuerdo con los reportes de inteligencia militar, los autores intelectuales de esta brutal represalia fueron Laisha Michelle Oseguera González (la hija menor del matrimonio) y su novio, Christian Fernando Gutiérrez, cuyo objetivo era utilizar a los oficiales como moneda de cambio para exigir la liberación de su madre.

Lejos de ceder ante la presión, el gobierno federal respondió con una implacable cacería masiva por todo Jalisco y Nayarit que logró arrinconar a los captores, derivando en que, cinco días después del plagio, los dos marinos fueran hallados con vida, maniatados y abandonados en un terreno baldío en Puerto Vallarta.

A pesar de haber construido el imperio más temido del país, la misma maquinaria de lavado que enriqueció a la familia Oseguera-González terminó siendo la condena que arrastró a Rosalinda tras las rejas y convirtió a sus herederos en blancos prioritarios de las Fuerzas Armadas.