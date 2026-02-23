Así cazaron a “El Mencho": Ejército da los DETALLES del brutal operativo para eliminarlo

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) compareció para dar los detalles completos del exitoso operativo para dar con Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", quien fue abatido tras un violento confrontamiento con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En la histórica acción para eliminar al narcotraficante más buscado del planeta, lamentablemente murieron tres elementos del Ejército, quienes fueron reconocidos por los mandos militares. De igual forma, se dio a conocer cómo fue identificada su locación, la manera en la que fue herido y el intenso operativo para sacarlo de Jalisco.

¿Cómo fue el operativo para abatir a "El Mencho"? Los detalles completos de su cacería:

La operación comenzó a consolidarse el 20 de febrero, cuando trabajos de inteligencia militar central permitieron ubicar a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de Oseguera Cervantes. El seguimiento de este individuo llevó a las autoridades hasta una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco, donde se confirmó una reunión con el líder criminal.

Para el 21 de febrero, tras confirmar que "El Mencho" permanecía en el inmueble, se dio inicio a la planeación estratégica.

Detención de "El Mencho"



Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa, narró en la mañanera que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue localizado en Tapalpa, Jalisco.



Durante la operación:

Fallecieron 8 delincuentes y se detuvo a 2 más

-… pic.twitter.com/5zRD6AxE4m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

El plan para atrapar a "El Mencho": Fuerzas Especiales y despliegue aéreo

La ejecución fue diseñada por personal de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. El operativo se estructuró en tres componentes clave:



Fuerza Terrestre: Encargada del cerco y la detención directa.

Encargada del cerco y la detención directa. Fuerza Aeromóvil: Constituida por 6 helicópteros que se mantuvieron en estados aledaños a la espera de órdenes para no alertar al objetivo.

Constituida por que se mantuvieron en estados aledaños a la espera de órdenes para no alertar al objetivo. Escuadrón de la Fuerza Aérea Mexicana: Integrado por aviones texanos para apoyo táctico.

El brutal enfrentamiento en Tapalpa: Ocho criminales muertos, tres del Ejército

Una vez corroborada la ubicación exacta, la Fuerza Terrestre avanzó para establecer un cerco y proceder con la captura; sin embargo, el grupo de seguridad de "El Mencho" detectó el movimiento y abrió fuego de manera inmediata. El general Trevilla describió la acción de la delincuencia organizada como un "ataque muy violento".

El personal militar repelió la agresión, dejando un saldo en el sitio de ocho delincuentes fallecidos (cuatro localizados inicialmente y cuatro más tras concluir el rastreo). En esta zona se aseguraron:



7 armas largas y cartuchos.

y cartuchos. 2 lanzacohetes (destacando uno tipo RPG vinculado al derribo de un helicóptero militar en 2015).

(destacando uno tipo vinculado al derribo de un helicóptero militar en 2015). 8 vehículos (incluyendo dos tipo Razer).

"El Mencho" huyó y se escondió en zona boscosa; ahí fue baleado

En medio del fuego cruzado, "El Mencho" y su círculo cercano emprendieron una huida hacia una zona de maleza y un complejo de cabañas en las afueras de Tapalpa. El personal de Fuerzas Especiales estableció un nuevo cerco y persiguió al capo hasta ubicarlo oculto entre la vegetación.

Los criminales, aunque contaban con lanzacohetes, no pudieron utilizarlos plenamente debido a la presión militar terrestre, aunque sí lograron impactar a uno de los helicópteros de la Fuerza Aeromóvil. El piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco; afortunadamente, no se reportaron militares heridos en ese incidente.

#EnLaMañanera | Con la voz entrecortada, el Secretario de la Defensa Nacional, Trevilla Trejo, dio el pésame a las familias de los compañeros que perdieron la vida en el operativo contra "El Mencho" https://t.co/dk28DG2Pp6 pic.twitter.com/EJvVshrCac — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

"El Mencho" murió y fue trasladado en avión caza a la CDMX

En el último choque armado en la zona de cabañas, el personal en tierra repelió la agresión, resultando herido "El Mencho" junto a dos de sus escoltas. En esta etapa final también se detuvo a dos delincuentes más y se decomisaron tres armas largas, granadas y otro lanzacohetes. No obstante, el enfrentamiento dejó a tres militares heridos (uno en el punto de captura y dos en las cabañas).

Debido a la gravedad de las heridas del líder del CJNG, el personal de sanidad militar determinó que era necesaria una evacuación urgente. Se solicitó el descenso de un helicóptero para trasladarlo a una instalación médica en Jalisco, pero Nemesio Oseguera falleció en el trayecto.

Ante el deceso, el alto mando decidió redirigir la aeronave hacia el aeropuerto internacional de Morelia, donde el cuerpo fue transferido a un avión Caza de la Fuerza Aérea para su traslado definitivo a la Ciudad de México.

