Emboscaron a “El Tuli": Ejército lo interceptó con paracaidistas en El Grullo; ofrecía 20 mil por militar

En el marco de los operativos desplegados tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", el General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), reveló detalles sobre la intercepción de "El Tuli", un objetivo clave en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Hugo “H”, identificado como el operador logístico-financiero y la principal persona de confianza de “El Mencho” el domingo, durante el despliegue militar e intento de huida del narcotraficante mexicano.

“El Tuli” no solo era el cerebro detrás del flujo de dinero de la organización, sino que, tras el operativo en Tapalpa, asumió el rol de estratega para sembrar el caos en la entidad y coordinar los ataques, además de ofrecer recompensa por cada militar asesinado.

🚨 Detención de “El Mencho”



Ricardo Trevilla, Secretario de la Defensa, narró en la mañanera que Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue localizado en Tapalpa, Jalisco.



Durante la operación:

- Fallecieron 8 delincuentes y se detuvo a 2 más

-… pic.twitter.com/5zRD6AxE4m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 23, 2026

¿Quién era "El Tuli"? Ofrecía 20 mil pesos por cada militar

De acuerdo con la información obtenida por la Inteligencia Militar Central, Hugo “H” fue identificado como "El Tuli", mano derecha en operaciones de "El Mencho" en zonas centrales de Jalisco. Al momento del operativo se encontraba oculto en el municipio de El Grullo, Jalisco.

Desde ese punto, coordinaba de manera directa las reacciones violentas que azotaron la región, incluyendo:



Bloqueos en vías de comunicación e incendios provocados a vehículos.

en vías de comunicación e incendios provocados a vehículos. Ataques sistemáticos a instalaciones de la Guardia Nacional y bases militares.

sistemáticos a instalaciones de la Guardia Nacional y bases militares. Agresiones a negocios e instalaciones gubernamentales.

Sin embargo, el dato más alarmante revelado por el General Trevilla fue la orden directa que “El Tuli” dio a sus subordinados: ofrecía una recompensa de 20 mil pesos por cada militar que fuera asesinado por el personal de su grupo delincuencial.

El operativo: Los paracaidistas entran en acción

Para neutralizar a este objetivo, la Defensa desplegó una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales perteneciente a la Brigada de Fusileros Paracaidistas. La unidad de élite localizó a Hugo “H” en las inmediaciones de El Grullo, desde donde circularon imágenes de helicópteros militares cercando la zona vía aérea.

Al verse acorralado, el presunto delincuente intentó emprender la huida a bordo de un vehículo, iniciando una agresión armada contra los paracaidistas. El personal militar repelió la acción defensiva, resultando en la muerte de "El Tuli" en el lugar de los hechos.

#URGENTE 💥💥💥

‼️VAN CON TODO CONTRA EL CJNG‼️

Se está llevando a cabo una operación militar especial en la ciudad de El GRULLO, estado de JALISCO, que involucra un helicóptero UH-60M BLACK HAWK y un EC725 COUGAR de la Fuerza Aérea Mexicana.



🔺 Se vio a tropas mexicanas siendo… pic.twitter.com/h9uBdvR0H8 — GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) February 22, 2026

Millones en efectivo y arsenal asegurado

Tras asegurar el perímetro, las fuerzas federales realizaron el conteo de los bienes que el operador financiero llevaba consigo al momento de su intento de escape. El botín asegurado refleja la importancia de su rango dentro del cártel:



Efectivo: 7 millones 200 mil pesos mexicanos y 965 mil dólares americanos.

7 millones 200 mil pesos mexicanos y 965 mil dólares americanos. Armamento: Un arma larga y un arma corta.

Un arma larga y un arma corta. Equipo táctico: Cartuchos, cargadores y el vehículo utilizado para la huida.

Todo lo asegurado, junto con otros implicados detenidos durante el despliegue, fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para Delitos de la Delincuencia Organizada de la FGR para profundizar en las investigaciones sobre la red financiera del CJNG.

