VIDEO: Manifestantes prenden fuego al Antiguo Parlamento de Australia

Manifestantes prendieron fuego a la entrada del Antiguo Parlamento de Australia, en Canberra, durante una manifestación por los derechos de los indígenas.

De inmediato los bomberos actuaron para evitar que el fuego se propagara y apagaron el incendio antes de que causara más daños al edificio.

En algunos videos que circulan en redes sociales, se aprecia el humo negro que salió de la entrada del edificio, después de que el fuego envolvió las puertas de la entrada del antiguo Parlamento, mientras algunos testigos gritaron “que se queme”.

🎥🛑En #Australia el Parlamento australiano en Canberra ha sido incendiado por manifestantes, demandando derechos para los pueblos originarios australianos.🔥🏴 pic.twitter.com/6NSuqm8AFM — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) December 30, 2021

Medios locales indicaron que no se registraron personas heridas tras el intento de incendiar el Parlamento, sin embargo, la puerta del edificio sí sufrió daños visibles.

Por su parte, la policía de Australia informó a través de un comunicado que iniciaron una investigación sobre el incidente ocurrido este jueves, cuando los manifestantes realizaron una ceremonia con fuego frente al Parlamento.

Una vergüenza. Un ataque a nuestra democracia, nuestra historia, nuestra soberanía. Esta tendencia moderna por destruir nuestro pasado no tiene sentido. Las persecuciones deberían ser rápidas y ejemplares”, escribió en Twitter Michael McCormack, ex viceprimer ministro de Australia.

"La histórica casa de nuestra democracia debería ser respetada por todos los australianos, va más allá de mi entendimiento que cualquier persona o grupo quiera cometer tal acto destructivo", criticó Anthony Albanese.

Manifestaciones en el Parlamento de Australia

A principios de diciembre, se registró otra manifestación frente al Parlamento para exigir al gobierno australiano que levante las restricciones sociales por la pandemia de coronavirus, una acción que se está volviendo constante en el país.

En esa ocasión los manifestantes exigieron levantar las restricciones para los no vacunados, quienes tienen prohibido el acceso a lugares públicos como cine, bares o restaurantes, ante el aumento de contagios de Covid-19.

Anteriormente, los manifestantes ya habían salido a las calles con pancartas exigiendo “libertad”, luego de que el país impusiera nuevas medidas sanitarias, cuando Australia registró un aumento de casos.

