Sismos en Taiwán sacudieron condado de Hualien, este de China

Dos sismos en Taiwán, uno de magnitud 5.6 y otro de 6.1, sacudieron sucesivamente el condado de Hualien en el este de Taiwán, China. El Centro de Redes de Terremotos de China reportó los movimientos durante las últimas horas del domingo.

Terremoto en Taiwán 2021

El sismo de magnitud 5.6 se produjo a las 22:11, hora local, con una profundidad de 7 kilómetros en el epicentro. Aproximadamente tres minutos después, otro sismo de magnitud 6.1 sacudió el mismo condado, con una profundidad de 5 kilómetros en el epicentro.

Ambos temblores pertenecieron a los de tipo superficial y toda la isla sintió los movimientos. Hasta el momento no se han reportado víctimas.

We just had 2 big earthquakes in Taiwan (epicenter was in Hualien) & I found this paper about Tatun Volcanic Group (in #Taipei) referenced by a local news. https://t.co/XYmAxRpD2f The photo here is Xiaoyouken, a volcanic steam vent area in Yangmingshan. There's a trail above it. pic.twitter.com/b87AK4gV02 — Anusha Taiwan Hikes (@AnushaHiking) April 19, 2021

Imágenes de video publicados en redes sociales mostraron lámparas de varios techos oscilando visiblemente hacia adelante y hacia atrás, además de estanterías y contenedores de basura cayendo al piso o a los lados, y un desorden de escombros dentro de la casa a raíz de los temblores.

Docenas de personas fueron evacuadas de las áreas interiores inmediatamente después de que sonaron las alarmas del sismo.

Taiwán zona sísmica

La Oficina Meteorológica de Taiwán señaló que los dos terremotos ocurrieron en la ciudad de Shoufeng en Hualien, donde se encuentra la unión de dos placas tectónicas que son propensas a los terremotos.

Te puede interesar:

¿Karma?... la impactante caída de un ladrón en Bogotá

Xiao Wenqi, Oficina Meteorológica de Taiwán:

"Nuestro análisis actual es que la placa filipina y la placa euroasiática chocaron en la zona sísmico-tectónica, que es una unión vertical de dos placas en la región oriental de Hualien. Es una zona tectónica bastante profunda de aproximadamente más de 10 kilómetros de longitud. Los terremotos son una energía que se libera desde debajo de la superficie de la tierra. Estos dos terremotos estuvieron muy cerca. En la región de Hualien, los temblores se pueden sentir durante unos 30 a 40 segundos, mientras que en el área metropolitana de Taipei-Keelung, se pueden sentir al por lo menos de cinco a 10 segundos".

Two powerful 6.2 and 5.8 earthquakes shook Shoufeng, Hualien, Taiwan. Na... https://t.co/eDdrWLQUvm via @YouTube — Your Other Grandma Is Strong (@beaudyk) April 19, 2021

Según los expertos, los dos sismos pertenecen a la misma secuencia y se han observado pequeñas réplicas tras el sismo previo y el principal. Advirtieron que es posible que se produzcan réplicas de magnitudes de entre 3 o 5 en las próximas dos semanas.