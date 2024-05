¡Ya puedes rentar la mansión de Edna Moda! App de hospedaje celebra a “Los Increíbles”

La aplicación de hospedaje, Airbnb, tiene una gran sorpresa para los fanáticos de “Los Increíbles”, pues dentro de su catálogo estará disponible la mansión de la icónica diseñadora Edna Moda. Será intrépido, ¡dramático!, y ¡sin capas!

Como parte de las experiencias únicas que ofrece la reconocida aplicación de hospedaje, ahora los usuarios podrán adentrarse en el mundo de los superhéroes desde el lugar donde se han creado los mejores supertrajes de la historia.

Si bien no es una casa pequeña, ya que es toda una mansión, la intensión de Airbnb es conmemorar los 20 años del estreno de la película “Los Increíbles”.

¿Cuándo estará disponible la mansión de Edna Moda?

De acuerdo con la app de hospedaje, la casa de la diseñadora de modas estará disponible a partir del 24 de mayo de este 2024, y contará con un diseño minimalista y elegante combinado con la mejor tecnología.

Amando essa série de casas do Airbnb inspirada em casas dos personagens da Pixar. A casa da Edna Moda ficou show 🥺pic.twitter.com/cMtKONvJoN — Eu, Digo 🎮 (@eudigosousa) May 16, 2024

Desde obras de arte como la colección de los mejores supertrajes hasta el cuaderno ultrasecreto de Edna con bocetos, los usuarios podrán ser testigos de la magia y lo mejor de los supers, incluyendo los trajes de Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono.

Todas las estancias de la mansión están inspiradas en la película y el nivel de detalle es lo que más destaca, ya que conserva ese estilo retro y moderno con el toque de los supers.

Además, la renta de la mansión incluye la posibilidad de diseñar un traje de superhéroe personalizado, el cual, según la app, se hará llegar a los usuarios vía correo postal en unas cuantas semanas.

¿Dónde está la mansión de Edna moda?

La increíble mansión se encuentra ubicada en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en la zona de Sunset Strip, muy cerca de Beverly Hills, por lo que desde el acceso será toda una experiencia.

Algo que merece destacarse es que desde la plataforma de Airbnb, el perfil del propietario de la casa es la mismísima Edna Moda, quien nos explica lo que podremos encontrar en su mansión y nos da una bienvenida a su particular estilo.

¡Hola, cariño! Soy yo, Edna Moda. El cerebro detrás de algunos de tus looks de superhéroe favoritos, como Mr. Increíble, Elastigirl y Frozono. Estoy más ocupada que nunca estos días, pero aprovecha a mi equipo de diseñadores expertos y me aseguraré personalmente de que te vayas con un look fabuloso. ¡Ciao! ¡Hasta pronto!