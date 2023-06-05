Manuel Velasco burla veda electoral y da como ganadora a Delfina Gómez antes de tiempo

El senador Manuel Velasco Coello burló la veda electoral al publicar un mensaje en el que dio por vencedora a la candidata de Morena, PT y PVEM a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, media hora antes de que cerraran todas las casillas instaladas.

En su cuenta de Twitter escribió: "Muchas felicidades a la maestra Delfina Gómez por su triunfo contundente que la convierte en la primera Gobernadora en la historia del Estado de México, ejemplo de lucha y perseverancia. ¡Lo mejor para las y los mexiquenses está por venir!".

La publicación permaneció activa por varios minutos hasta que políticos, seguidores y detractores de Manuel Velasco le respondieron que estaría incurriendo en un delito electoral y entonces borró el mensaje, pero no tardaría mucho tiempo en regresar su apoyo a la maestra Delfina vía redes sociales.

Así burló la veda electoral Manuel Coello

En punto de las 18:00 horas con un minuto, el senador Manuel Velasco Coello "revivió" su publicación y nuevamente la subió, aprovechando que la veda electoral por fin terminó y permitió a los actores políticos pronunciarse sobre las elecciones en Coahuila y el Estado de México.

El coordinador del PVEM en el Senado buscó evitar una multa ante el INE|Twitter.

Los hechos generaron una serie de críticas contra el coordinador del PVEM en el Senado, quien hasta el momento no ha sido advertido por el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre una posible sanción por incurrir en un delito electoral.

INE sanciona a Ildefonso Guajardo Villarreal por violar veda electoral

El INE sigue de cerca las acciones de las jornada electoral en Coahuila y el Edomex, inclusive en Twitter, donde exhibió al diputado federal del PRI, Ildefonso Guajardo, por compartir supuestas encuestas de salida que daban la ventaja a la candidata Alejandra del Moral.

La autoridad electoral respondió al tuit del legislador y exsecretario de Economía con un catálogo de multas que aplican para quienes violen la veda.

"Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: durante los tres días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentran en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a conocer las preferencias electorales de los ciudadanos", añadió el INE.