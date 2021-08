VIDEO: Gato arruina maqueta de niño durante una clase virtual

Debido a la pandemia de Covid-19, los estudiantes han tenido que adaptarse a tomar clases en línea, lo que ha dejado un sin número de situaciones inesperadas, como la de un pequeño que estaba preparando una exposición para su clase virtual y la maqueta que iba a presentar fue arruinada por su gato blanco.

Te puede interesar:Denuncian fiesta clandestina y encuentran un gato “poniendo música”

El estudiante debía presentar una enorme maqueta sobre un paisaje natural, la cual elaboró con diversos materiales y estaba lista para ser mostrada a sus compañeros y profesor.

El niño se puso su uniforme y comenzó a presentarse con su nombre, mientras su madre grababa el momento. Cuando estaba listo para comenzar la exposición, su gato saltó sobre la maqueta que estaba sobre una silla de plástico, y no resistió el peso del felino, provocando que cayera al piso y se destruyera.

En seguida, el gato huyó del lugar por una puerta que estaba detrás del niño, mientras la madre del menor que estaba muy molesta le gritó algunas groserías a la mascota por su travesura. El video de la exposición fallida se volvió viral en redes sociales.

En redes sociales reaccionan por la maqueta que destruyó el gato

Los internautas reaccionaron al video comentando que la escena fue muy graciosa y algunos compartieron historias divertidas en las que se veían involucradas sus mascotas en alguna clase virtual.

“No puedo parar de reír”, “Me muero si eso me hace mi Michi”, “Por eso me llevo mal con los gatos”, “No sé cuántas veces lo he visto y no me canso” o “El video más divertido que he visto”, fueron algunos de los mensajes que se leía en las redes sociales.

El video de la maqueta destruida ya cuenta con más de 100 mil reproducciones en TikTok.

Te puede interesar: Bella, ‘El gato mochilero’, murió por un ataque de perros: dueño