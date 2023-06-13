Máquina expendedora busca hacer frente a la sobredosis de fentanilo de Nueva York

Una máquina expendedora de salud pública con kits gratuitos de naloxona, tiras reactivas de fentanilo y xilazina, y paquetes de anticonceptivos de emergencia fue ubicada en la esquina de Decatur Street y Broadway en Ocean Hill, un vecindario en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Es la primera máquina expendedora de salud pública que busca enfrentar la crisis de opiáceos de la ciudad.

"Desde que abrió, hemos distribuido casi 100 kits de Narcan en la primera semana y los hemos estado reabasteciendo todos los días", dijo Rebecca Linn-Walton, directora de estrategia de Servicios para los desatendidos, que supervisa el funcionamiento de la máquina expendedora. “Tenemos mascarillas, tenemos cuidado de heridas, tenemos kits de Narcan, tenemos tiras reactivas de xilazina y fentanilo, y kits de higiene femenina y de higiene normal”.

El kit de Narcan contiene dos aerosoles nasales, que es un medicamento a base de naloxona que se usa para revertir las sobredosis de opioides. "Todos conocemos a personas que estarían vivas hoy si hubiera existido una máquina como esta, ya sea que estemos trabajando con alguien que termina muriendo de una infección porque no pudo acceder a atención gratuita de heridas o alguien que sufre una sobredosis porque no pudo obtener acceso fácil y gratuito a Narcan", dijo Linn-Walton.

Los suministros son gratuitos y se reponen diariamente. Todo lo que cualquier persona debe hacer es ingresar su código postal de la ciudad de Nueva York y seleccionar el artículo que desea. La máquina expendedora, que tiene un costo de $11,000, es la primera de cuatro máquinas que se instalarán en los barrios que muestran las tasas más altas de sobredosis de drogas.

New York City opened a free vending machine for drug addicts that is supposed to reduce the number of fatalities among drug addicts.



The vending machine offers a crack pipe, fentanyl tests, overdose medication, condoms, tampons, and nicotine gum. pic.twitter.com/E2GsxVDeFD — Yavuz (@eCommerceTR) June 12, 2023

Esfuerzo contra la crisis de fentanilo en NY

Cuando la máquina expendedora debutó el pasado lunes 5 de junio, el comisionado de salud de la ciudad de Nueva York, Ashwin Vasan, tuiteó: "Estamos en medio de una crisis de sobredosis en nuestra ciudad, que nos está quitando un compañero neoyorquino cada tres horas y es una causa principal de la caída de la esperanza de vida en la ciudad de Nueva York. Las máquinas expendedoras de salud pública son una forma innovadora de conocer a las personas donde están y poner herramientas que salvan vidas como la naloxona en sus manos. No dejaremos piedra sin remover hasta que revirtamos las tendencias de mortandad por opioides en nuestra ciudad".

Según el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad de Nueva York, "en 2021, hubo 2668 muertes por sobredosis en la ciudad de Nueva York, en comparación con 2103 en 2020. En 2021, el 84 % de las muertes por sobredosis involucraron un opioide. El fentanilo, un opioide muy potente, estuvo involucrado en el 80% de todas las muertes por sobredosis. Hubo 1,370 muertes por sobredosis confirmadas en la primera mitad de 2022. Si las tendencias actuales continúan, 2022 será el año más mortal registrado por sobredosis. Como parte del plan de acción Care, Community, publicado en marzo, la ciudad se comprometió a apoyar a las personas en riesgo de sufrir una sobredosis mortal y el objetivo de reducir las muertes por sobredosis en un 15 % para 2025".