Marcelo Ebrard renuncia: ¿Quién será y cómo se elige a su sustituto en la SRE?

El martes 6 de junio, el todavía canciller, Marcelo Ebrard, anunció su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con efecto a partir del próximo lunes 12 de junio, por lo que comenzará a emplear sus esfuerzos en busca de la candidatura a la presidencia de México en las próximas elecciones de 2024.

De esta forma y de manera oficial, Ebrard Casaubon se une oficialmente al proceso de selección para elegir al Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación 2024-2030, por lo que una de las principales dudas alrededor de su posición es quién ocupará su lugar y, sobre todo, cómo se elige al nuevo titular de la SRE.

¿Cómo se elige al nuevo secretario de Relaciones Exteriores?

A partir del lunes 12 de junio, México se quedará sin su canciller y responsable máximo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por lo que su cargo deberá ser elegido por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien designó a Ebrard como canciller al principio de su sexenio como parte de su gabinete.

Por este motivo, será AMLO quien deba seleccionar al sustituto de Marcelo en la SRE para el último tramo de su gobierno; sin embargo, el nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la República, de acuerdo con el artículo 76 constitucional.

¿Quién sustituirá a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Relaciones Exteriores?

Ante esta situación, las especulaciones sobre el reemplazo de Marcelo Ebrard como canciller de México comenzaron de manera inmediata, por lo que en la conferencia mañanera de López Obrador, el mandatario respondió ante los cuestionamientos.

El presidente no dio ningún nombre sobre el posible sustituto del titular en la SRE y aseguró que "todavía hay tiempo" para seleccionar al funcionario, por lo que centró la conversación en el proceso para definir al candidato de la "Cuarta Transformación" de cara a las elecciones presidenciales de 2024.

Entre las principales cuestiones que señaló AMLO respecto al proceso interno para designar el candidato, aseguró que la renuncia de Ebrard es la primera de varias que podrían empezar a suceder en los próximos días, pues el próximo domingo se llevará a cabo el Consejo Nacional de la Cuarta Transformación para perfilar la ruta rumbo a 2024.