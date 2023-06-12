La historia de Marcelo Ebrard, una de las corcholatas que buscará volver a Palacio Nacional como presidente de México

Marcelo Ebrard Casaubón es uno de los políticos mexicanos que busca ser candidato a la presidencia en las elecciones 2024 por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Recientemente, se dio a conocer su salida de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pues se tuvo que separar de su cargo para poder contender en la encuesta interna del partido guinda.

Este lunes 12 de junio, Marcelo Ebrard se despidió de la secretaria de Relaciones Exteriores para poder participar en las cinco encuestas que el Comité Nacional de Morena determinó y así elegir al candidato presidencial.

Marcelo Ebrard compitió contra AMLO por el mismo cargo

|Twitter

¿Quién es Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard Casaubón es uno de los políticos mexicanos que busca ser candidato a la presidencia en las elecciones 2024 por parte de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Recientemente, se dio la noticia de su renuncia frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para poder contender en la encuesta interna del partido guinda.

¿Qué estudió Marcelo Ebrard?

Ebrard estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y se tituló en 1984 en 1984 con la tesis “Congreso y Demoracia en México"; posteriormente estudió su especialidad en administración pública la Ècole Nacionale d’administration en París, Francia.

¿Cuántos idiomas habla Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard habla español, francés e inglés, idiomas que demostró dominar durante sus diversas intervenciones como secretario de Relaciones Exteriores.

¿Cómo lucía Marcelo Ebrard cuando era joven?

Nació en la Ciudad de México el 10 de octubre de 1959, por lo que actualmente tiene 63 años. Sin duda una de las preguntas más recurrentes es como lucía el canciller cuando era joven.

Marcelo Ebrard de joven|Twitter

¿Quién fue la primera esposa de Marcelo Ebrard?

Marcelo Ebrard se ha casado en tres ocasiones, la primera esposa del excanciller es Francesca Ramos, su segunda pareja fue Mariagna Prats y actualmente está casado con Rosalinda Bueso.

¿Cuáles han sido los cargos que ha ocupado Marcelo Ebrard?

El excanciller inició su carrera política de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues en 1981 se unió al Gobierno de la capital en la secretaría de Planeación y Presupuesto; sin embargo, luego se unió al Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde incluso llegó a competir con AMLO por el mismo puesto.

De acuerdo con el Gobierno de México, Marcelo Ebrard, ha tenido una larga carrera política, estos son los puestos que ha ocupado:

De 1989 a 1990 fue secretario General del PRI en la capital.

Se desempeñó como jefe de Gobierno de 2006 a 2012, en el entonces Distrito Federal

De 1992 a 1993 fue secretario General de Gobierno de la capital.

De 1993 a 1994 fue subsecretario de Relaciones Exteriores cuando Manuel Camacho Solís era secretario.

El 13 de octubre de 1995, renunció al PRI y se convirtó en asesor del Consejo nacional de Ahorradores.

Durante la gestión como jefe de Gobierno AMLO, fungió como secretario de Seguridad Pública.

fungió como secretario de Seguridad Pública. De 2006 a 2012 fue jefe de Gobierno de la capital.

En 2005 fue nombrado secretario de Desarrollo Social en la capital, puesto que mantuvo hasta el 2006.

Desde el 1 de diciembre de 2018 asumió el cargo de secretario de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que Marcelo Ebrard renunció a la SRE este lunes 12 de junio con el propósito de conseguir la silla presidencial. El funcionario llegó cerca de las 12:00 horas a Palacio Nacional para presentarse ante el presidente López Obrador.