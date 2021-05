“No están entendiendo”, dice Marcelo Ebrard a The Economist

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, compartió una carta con la que respondió a un artículo publicado por el semanario británico, The Economist, en la que mencionó que las élites exasperadas deben entender que “no están entendiendo”.

“Quizás es tiempo para que, parafraseando un artículo de su revista de hace algunos años, las élites exasperadas entiendan que no están entendiendo”, dijo Marcelo Ebrard en la carta.

El canciller Marcelo Ebrard agregó que el editor de The Economist no fue sensible a ninguno de los argumentos que abordó en el texto que publicarán este 29 de mayo, sino que al contrario, ya que a unos días de las elecciones del 6 de junio, invita a no votar por el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa”, destacó el titular de la SRE.

Agregó que lo más llamativo del texto, por lo absurdo que resulta, es que el presidente López Obrador ha minado la democracia mexicana, porque, de acuerdo con Marcelo Ebrard, “ lo que ha hecho es precisamente lo opuesto”.

“Como nunca antes en la historia, en México hay plena libertad de prensa y de pensamiento. En un ejercicio inédito, el presidente López Obrador rinde cuentas a la ciudadanía y mantiene un diálogo circular con la prensa”, añadió.

Marcelo Ebrard destaca acciones de AMLO

Marcelo Ebrard destacó que el gobierno de López Obrador logró incrementos históricos al salario mínimo, ha evitado la inflación y mantiene la estabilidad de la moneda. Además, en el ámbito bilateral, ha logrado construir en poco tiempo una relación de respeto y colaboración con la administración de Joe Biden.

También mencionó que la economía mexicana, al igual que la del resto de los países, sufrió los estragos de la pandemia; sin embargo, crecerá cerca de un 6% este año sin haber contratado deuda. Ha mantenido las finanzas sanas y con números históricos de Inversión Extranjera Directa, puntualizó el canciller.



The Economist dijo que los votantes mexicanos tienen la oportunidad de frenar, en las próximas elecciones del 6 de junio, a López Obrador mediante el rechazo de su partido político.

Les comparto carta enviada a The Economist con motivo de los artículos y portada publicados el día de hoy : https://t.co/Inw59wbqHJ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2021

