“Queremos Medicina": Cuándo y dónde será la gran marcha nacional contra el desabasto en México

Marchemos en paz , solidaridad y amor!!

Se siguen sumado más ciudades, se voz de los que no tienen voz!



🔴Guadalajara

Sábado 9 de agosto 4pm



🔴Oaxaca

Sabado 9 de agosto 10 am



🔴Salamanca Guanajuato

Sábado 9 de agosto 10 am



🔴Villahermosa Tabasco

Sábado 9 de agosto 4… pic.twitter.com/3Eb1zjyhg8