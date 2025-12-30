Afectaciones en Paseo de la Reforma por preparativos para fin de año
¡Toma tus precauciones! Estas son las marchas CDMX que afectarán las calles de la capital este martes 30 de diciembre; conoce las alternativas viales.
La administración metropolitana anticipa una jornada con dinamismo elevado debido a la realización de 38 actividades programadas en diversos puntos geográficos del territorio. El itinerario oficial sobre las marchas CDMX de este día, contempla nueve congregaciones, dos recorridos en motonetas, cuatro caravanas de bicicletas y 23 funciones recreativas. Esta afluencia masiva de personas requerirá atención constante para garantizar el flujo vial durante toda la fecha.
Marchas CDMX: Calles cerradas por bloqueos y otras afectaciones HOY 30 de diciembre 2025
¡Tómalo en cuenta! Por preparativos de fin de año, hay cierres en Reforma
Por motivo de los festejos de fin de año en el Ángel de la Independencia, se reportan cortes a la circulación en Paseo de la Reforma. El tramo cerrado va desde el Ahuehuete hasta la Diana Cazadora con dirección al Poniente; hacia el Oriente, el tránsito se ve reducido a un solo carril. Se recomienda utilizar Av. Chapultepec o Circuito Interior como rutas alternas.
Rodada motociclista
Al finalizar la tarde, el oriente y sur de la metrópoli presenciarán el despliegue de conductores de vehículos motorizados. El grupo denominado Arrancones Tláhuac coordinó trayectos específicos comenzando a las 19:00 horas. El primer contingente se reunirá en la Fuente de San Pedro, sobre Francisco I. Madero ciento cuarenta y uno, mientras otro núcleo partirá simultáneamente desde la terminal ferroviaria UAM-I en Ermita Iztapalapa.
Media hora más tarde, se espera presencia de conductores sobre la arteria Tláhuac mil 404, colonia Granjas Estrella. Finalmente, el itinerario nocturno terminará pasadas las veinte treinta en el cruce de División del Norte con Nezahualpilli, sitio ubicado en San Pablo Tepetlapa. El tránsito en estas áreas de Coyoacán podría verse afectado temporalmente debido al paso de la caravana motociclista que recorrerá estas demarcaciones.
Movilizaciones de hoy 30 de diciembre en CDMX
El calendario inicia formalmente en la demarcación de Tlalpan. Justo al dar las nueve de la mañana, la representación gremial del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana ocupará el exterior de la Rectoría General. Ubicados en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho los Colorines, los sindicalistas ejecutarán la tercera etapa de diálogos institucionales.
Hacia el mediodía, el foco informativo se desplaza al perímetro Cuauhtémoc. En el corazón del Centro Histórico, la Coordinadora 1 de mayo acudirá al edificio de la Sección IX magisterial situado en Belisario Domínguez treinta y dos. Este foro ciudadano pretende manifestar respaldo total hacia los vendedores informales pertenecientes a la organización poblana "28 de Octubre". Los asistentes intercambiarán perspectivas sobre la situación actual del comercio ambulante, buscando fortalecer vínculos de apoyo mutuo entre entidades sociales de ambas regiones.
Dentro de la misma zona centro, 60 minutos después, la sección circular de Insurgentes será sede de un encuentro singular. La agrupación Emo residente en la urbe convocó a sus miembros a las 13:00 horas en la intersección de Chapultepec con la vía homónima a la glorieta, dentro de la colonia Juárez. Bajo el lema de reunión generacional, el festival busca aglutinar a diferentes estratos etarios que comparten dicha cultura urbana. La finalidad esencial de esta convivencia radica en difundir el respeto recíproco, además de consolidar ambientes libres de discriminación donde prevalezca la inclusión social plena para todos los presentes.