Afectaciones en Paseo de la Reforma por preparativos para fin de año

El calendario inicia formalmente en la demarcación de Tlalpan. Justo al dar las nueve de la mañana, la representación gremial del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana ocupará el exterior de la Rectoría General. Ubicados en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho los Colorines, los sindicalistas ejecutarán la tercera etapa de diálogos institucionales.

Hacia el mediodía, el foco informativo se desplaza al perímetro Cuauhtémoc. En el corazón del Centro Histórico, la Coordinadora 1 de mayo acudirá al edificio de la Sección IX magisterial situado en Belisario Domínguez treinta y dos. Este foro ciudadano pretende manifestar respaldo total hacia los vendedores informales pertenecientes a la organización poblana "28 de Octubre". Los asistentes intercambiarán perspectivas sobre la situación actual del comercio ambulante, buscando fortalecer vínculos de apoyo mutuo entre entidades sociales de ambas regiones.

Dentro de la misma zona centro, 60 minutos después, la sección circular de Insurgentes será sede de un encuentro singular. La agrupación Emo residente en la urbe convocó a sus miembros a las 13:00 horas en la intersección de Chapultepec con la vía homónima a la glorieta, dentro de la colonia Juárez. Bajo el lema de reunión generacional, el festival busca aglutinar a diferentes estratos etarios que comparten dicha cultura urbana. La finalidad esencial de esta convivencia radica en difundir el respeto recíproco, además de consolidar ambientes libres de discriminación donde prevalezca la inclusión social plena para todos los presentes.

