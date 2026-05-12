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EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Bloqueo en la Supervía Poniente

Consulta las marchas y manifestaciones programadas para hoy, martes 12 de mayo de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Vecinos bloquean Supervia Poniente
Cierre a la circulación en la Supervía Poniente a la altura de Av. de Las Torres, alcaldía Álvaro Obregón.|OVIAL_SSCCDMX

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta este martes 12 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.

En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.

EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Cierre en República de Cuba

Marchas CDMX: Vecinos bloquean Supervia Poniente

¿Qué pasa en la Supervía Poniente? Se reporta uin cierre, en ambos sentidos, de la Supervía Poniente, esto justo a la altura de Las Torres y debido a la presencia de manifestantes de La Angostura que se manifiestan por la falta de agua.

Caos rumbo a Puebla: Tráiler cargado con 28 toneladas de leche colapsa en Calzada Zaragoza

¿Qué pasa en Zaragoza? Un tráiler que transportaba 28 toneladas de leche sufrió la ruptura de su caja mientras circulaba sobre los carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Cerro del Peñón, en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría sido provocado por el exceso de peso. Elementos de tránsito mantienen abanderada la zona, lo que ha generado reducción de carriles y un severo congestionamiento vehicular en dirección a la autopista México-Puebla. Imágenes aéreas captadas con dron muestran largas filas de automóviles y afectaciones kilométricas en la vialidad.

Marchas hoy: Cierre en República de Cuba

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que sigue el cioerre a la circulacipon en la Avenida República de Cuba, esto justo a la altura del Callejón Héroes del 57. La alternativa vial es José María Izazaga y Tacuba.

¡Tómalo en cuenta! Trabajadores del IPN marchan hoy en Zacatenco

Integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizan una movilización este martes desde la “Plaza Roja” de Zacatenco hacia la Dirección General del IPN, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los manifestantes exigen respeto a la promoción vertical, pago de finiquitos a trabajadores jubilados, aumento salarial y un alto al acoso laboral.

¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?

De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este martes 12 de maayo de 2026 se tienen previstas:

1 marcha

14 concentraciones

8 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.

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