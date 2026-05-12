EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Bloqueo en la Supervía Poniente
Consulta las marchas y manifestaciones programadas para hoy, martes 12 de mayo de 2026, en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
La Ciudad de México enfrenta este martes 12 de mayo de 2026 una jornada con marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían generar afectaciones viales importantes en distintas alcaldías. En Azteca Noticias te recomendamos anticipar traslados y tomar rutas alternas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te compartimos la información más actualizada sobre marchas hoy en CDMX, horarios, puntos de reunión y vialidades afectadas.
EN VIVO | Marchas hoy en CDMX: ¿Dónde y a qué hora? Cierre en República de Cuba
Marchas CDMX: Vecinos bloquean Supervia Poniente
¿Qué pasa en la Supervía Poniente? Se reporta uin cierre, en ambos sentidos, de la Supervía Poniente, esto justo a la altura de Las Torres y debido a la presencia de manifestantes de La Angostura que se manifiestan por la falta de agua.
#PrecauciónVial | Por manifestantes, cerrada la circulación en la Supervía Poniente a la altura de Av. de Las Torres, alcaldía Álvaro Obregón. #AlternativaVial Periférico y Eje 5 Poniente. pic.twitter.com/2TQ9M7ZQr7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 12, 2026
Caos rumbo a Puebla: Tráiler cargado con 28 toneladas de leche colapsa en Calzada Zaragoza
¿Qué pasa en Zaragoza? Un tráiler que transportaba 28 toneladas de leche sufrió la ruptura de su caja mientras circulaba sobre los carriles centrales de Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Cerro del Peñón, en la colonia Santa Martha Acatitla Sur, alcaldía Iztapalapa. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente habría sido provocado por el exceso de peso. Elementos de tránsito mantienen abanderada la zona, lo que ha generado reducción de carriles y un severo congestionamiento vehicular en dirección a la autopista México-Puebla. Imágenes aéreas captadas con dron muestran largas filas de automóviles y afectaciones kilométricas en la vialidad.
Marchas hoy: Cierre en República de Cuba
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informa que sigue el cioerre a la circulacipon en la Avenida República de Cuba, esto justo a la altura del Callejón Héroes del 57. La alternativa vial es José María Izazaga y Tacuba.
#PrecauciónVial | Continúa cerrada la circulación en República de Cuba a la altura del Callejón Héroes del 57 alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial José María Izazaga y Tacuba. pic.twitter.com/hpd8ORdw10— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 12, 2026
¡Tómalo en cuenta! Trabajadores del IPN marchan hoy en Zacatenco
Integrantes del Bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizan una movilización este martes desde la “Plaza Roja” de Zacatenco hacia la Dirección General del IPN, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Los manifestantes exigen respeto a la promoción vertical, pago de finiquitos a trabajadores jubilados, aumento salarial y un alto al acoso laboral.
06:06 #PrecauciónVial | Se espera marcha a las 10:00 horas de Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional hacia Av. Luis Enrique Erro y Miguel Bernard, col. Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 12, 2026
¿Qué marchas y manifestaciones hay hoy en CDMX?
De acuerdo con información oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para este martes 12 de maayo de 2026 se tienen previstas:
1 marcha
14 concentraciones
8 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones se desarrollan en distintos puntos de la capital, principalmente en zonas céntricas y vialidades primarias.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 12 de mayo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 12, 2026
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