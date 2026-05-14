EN VIVO | Marchas en CDMX: 20 concentraciones HOY en diversos puntos de la capital
En este minuto a minuto de Azteca Noticias EN VIVO te compartimos los detalles con las marchas, bloqueos y concentraciones para hoy en la CDMX.
La Ciudad de México enfrenta hoy jueves 14 de mayo de 2026 una intensa jornada de marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían provocar importantes afectaciones viales en distintos puntos de la capital del país. En Azteca Noticias te reportamos EN VIVO todos los hechos de la jornada.
Autoridades capitalinas prevén movilizaciones principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar traslados y considerar rutas alternas.
EN VIVO | Marchas en CDMX: 20 concentraciones HOY en la capital
Protestan contra la violencia en el Monumento a la Revolución: Marchas HOY
Integrantes del colectivo “Mexicanos al grito de paz” se concentran en la explanada del Monumento a la Revolución, para manifestarse contra la inseguridad y la violencia en el país. Durante la protesta, los asistentes desplegaron una lona de grandes dimensiones en la que señalaron públicamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.
Los manifestantes exigieron mayor transparencia, justicia y acciones contundentes frente a la crisis de violencia que enfrenta el país, particularmente en estados como Sinaloa. Hasta el momento, la movilización se mantiene de manera pacífica.
#URGENTE | ¡Alzan la voz en #CDMX! Se manifiestan contra la violencia— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 14, 2026
Integrantes del colectivo "Mexicanos al grito de paz" se concentraron en la explanada del Monumento a la Revolución para protestar contra la inseguridad.
Los ciudadanos colocaron una lona de grandes… pic.twitter.com/KJw5qPFC0Z
Reducción de carriles en Av. Sur 122
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.
#PrecauciónVial | Reducción de carriles por obras sobre Av. Sur 122 de Poniente 85 hasta Av. Río Tacubaya hacia el Sur, en sentido opuesto se habilita reversible, también se encuentra cerrada la vialidad sobre Calz. Minas de Arena de Sur 122 hasta Av. de las Torres, tránsito… pic.twitter.com/iwr0VTFkcu— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026
Marchas CDMX: Concentraciones programadas para las 8 de la mañana de HOY
Feministas se concentran en Reclusorio Oriente por caso de feminicidio
Integrantes de la colectiva “Las Tonantzin” inician una protesta en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Exigen justicia para una mujer víctima de feminicidio y piden que el presunto responsable sea juzgado conforme a derecho. No se descarta la llegada de otras colectivas feministas.
06:14 #PrecauciónVial | Se espera concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Av. Reforma No. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026
Movimiento Antorchista exige respuesta sobre predios en Tláhuac
Integrantes del Movimiento Antorchista se concentran frente a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en la colonia Cuauhtémoc. Solicitan la validación de factibilidad de diversos predios ubicados en la alcaldía Tláhuac.
06:15 #PrecauciónVial | Considera a las 08:00 horas concentración de manifestantes en Río de La Plata No. 48, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026
Activistas realizan protesta visual en Paseo de la Reforma
Un grupo de activistas se congrega en la Estela de Luz para colocar stickers monumentales relacionados con la exposición del álbum Panini del Mundial. La acción busca generar conciencia sobre temas sociales y comerciales vinculados al evento deportivo.
06:17 #PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Lieja No. 270, col. Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026
Jubilados de CFE protestan en el Zócalo capitalino
Un grupo de jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad se reúne en Plaza de la Constitución para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional. Los manifestantes denuncian afectaciones a sus pensiones y exigen diálogo con autoridades federales.
¿Cuántas marchas y movilizaciones habrá hoy en CDMX?
De acuerdo con reportes oficiales de la SSC y el C5, para este jueves 14 de mayo de 2026 se contemplan:
0 marchas
20 concentraciones
12 eventos de esparcimiento
Las movilizaciones podrían generar tráfico intenso en avenidas principales, así como cierres parciales y afectaciones al transporte público.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este jueves 14 de mayo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026
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