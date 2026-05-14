EN VIVO | Marchas en CDMX: 20 concentraciones HOY en diversos puntos de la capital

Feministas se concentran en Reclusorio Oriente por caso de feminicidio

Integrantes de la colectiva “Las Tonantzin” inician una protesta en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Exigen justicia para una mujer víctima de feminicidio y piden que el presunto responsable sea juzgado conforme a derecho. No se descarta la llegada de otras colectivas feministas.

06:14 #PrecauciónVial | Se espera concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Av. Reforma No. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026

Movimiento Antorchista exige respuesta sobre predios en Tláhuac

Integrantes del Movimiento Antorchista se concentran frente a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en la colonia Cuauhtémoc. Solicitan la validación de factibilidad de diversos predios ubicados en la alcaldía Tláhuac.

06:15 #PrecauciónVial | Considera a las 08:00 horas concentración de manifestantes en Río de La Plata No. 48, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026

Activistas realizan protesta visual en Paseo de la Reforma

Un grupo de activistas se congrega en la Estela de Luz para colocar stickers monumentales relacionados con la exposición del álbum Panini del Mundial. La acción busca generar conciencia sobre temas sociales y comerciales vinculados al evento deportivo.

06:17 #PrecauciónVial | Se prevé concentración de manifestantes a las 08:00 horas en Lieja No. 270, col. Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 14, 2026

Jubilados de CFE protestan en el Zócalo capitalino

Un grupo de jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad se reúne en Plaza de la Constitución para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional. Los manifestantes denuncian afectaciones a sus pensiones y exigen diálogo con autoridades federales.

