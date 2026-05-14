tva (1).png

EN VIVO | Marchas en CDMX: 20 concentraciones HOY en diversos puntos de la capital

En este minuto a minuto de Azteca Noticias EN VIVO te compartimos los detalles con las marchas, bloqueos y concentraciones para hoy en la CDMX.

Marchas CDMX: Concentraciones y bloqueos hoy 13 de mayo de 2026
Imagen con carácter de ARCHIVO: Las marchas podrían generar tráfico intenso en avenidas principales, así como cierres parciales y afectaciones al transporte público.|OVIAL_SSCCDMX

Escrito por: Arturo Engels

La Ciudad de México enfrenta hoy jueves 14 de mayo de 2026 una intensa jornada de marchas, concentraciones y movilizaciones que podrían provocar importantes afectaciones viales en distintos puntos de la capital del país. En Azteca Noticias te reportamos EN VIVO todos los hechos de la jornada.

Autoridades capitalinas prevén movilizaciones principalmente en alcaldías como Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Coyoacán, por lo que se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar traslados y considerar rutas alternas.

EN VIVO | Marchas en CDMX: 20 concentraciones HOY en la capital

Protestan contra la violencia en el Monumento a la Revolución: Marchas HOY

Integrantes del colectivo “Mexicanos al grito de paz” se concentran en la explanada del Monumento a la Revolución, para manifestarse contra la inseguridad y la violencia en el país. Durante la protesta, los asistentes desplegaron una lona de grandes dimensiones en la que señalaron públicamente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos entre actores políticos y el crimen organizado.

Los manifestantes exigieron mayor transparencia, justicia y acciones contundentes frente a la crisis de violencia que enfrenta el país, particularmente en estados como Sinaloa. Hasta el momento, la movilización se mantiene de manera pacífica.

Reducción de carriles en Av. Sur 122

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México recuerda que sigue la reducción de carriles sobre la Avenida Sur 122, esto desde Poniente 85 hasta Río Tacubaya, y con dirección sur.

Marchas CDMX: Concentraciones programadas para las 8 de la mañana de HOY

Feministas se concentran en Reclusorio Oriente por caso de feminicidio
Integrantes de la colectiva “Las Tonantzin” inician una protesta en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en Iztapalapa. Exigen justicia para una mujer víctima de feminicidio y piden que el presunto responsable sea juzgado conforme a derecho. No se descarta la llegada de otras colectivas feministas.

Movimiento Antorchista exige respuesta sobre predios en Tláhuac
Integrantes del Movimiento Antorchista se concentran frente a la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en la colonia Cuauhtémoc. Solicitan la validación de factibilidad de diversos predios ubicados en la alcaldía Tláhuac.

Activistas realizan protesta visual en Paseo de la Reforma
Un grupo de activistas se congrega en la Estela de Luz para colocar stickers monumentales relacionados con la exposición del álbum Panini del Mundial. La acción busca generar conciencia sobre temas sociales y comerciales vinculados al evento deportivo.

Jubilados de CFE protestan en el Zócalo capitalino
Un grupo de jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad se reúne en Plaza de la Constitución para rechazar la reforma al artículo 127 constitucional. Los manifestantes denuncian afectaciones a sus pensiones y exigen diálogo con autoridades federales.

¿Cuántas marchas y movilizaciones habrá hoy en CDMX?

De acuerdo con reportes oficiales de la SSC y el C5, para este jueves 14 de mayo de 2026 se contemplan:

0 marchas

20 concentraciones

12 eventos de esparcimiento

Las movilizaciones podrían generar tráfico intenso en avenidas principales, así como cierres parciales y afectaciones al transporte público.

Tags relacionados
Marchas SSC CDMX CDMX

Notas